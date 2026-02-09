CANAL RCN
Colombia

Dos presuntos 'rompevidrios' fueron capturados en Bogotá: tenían más de 11 anotaciones judiciales

La Policía detuvo a un hombre y una mujer tras interceptar un vehículo implicado en hurtos mediante la modalidad de rompevidrios.

Rompevidrios capturados en Bogotá
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
08:41 p. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos personas señaladas de participar en hurtos mediante la modalidad de rompevidrios, en hechos registrados este lunes 9 de febrero de 2026. El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital.

Las capturas se realizaron en el barrio La Perseverancia, donde uniformados adscritos a la estación de Policía de Santa Fe interceptaron un vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables. De acuerdo con la información oficial, las personas habrían hurtado varios elementos electrónicos y objetos personales a un ciudadano bajo la modalidad de rompevidrios.

Interceptación del vehículo mediante el ‘plan candado’

Según el reporte policial, los hechos que dieron origen a la persecución habrían ocurrido en la localidad de Suba. Gracias a la información suministrada por la central de radio, se activó el denominado plan candado, lo que permitió ubicar el vehículo involucrado y proceder a su interceptación en el centro de la ciudad.

Al momento de intentar detener el automotor para realizar un registro, el conductor habría intentado huir del lugar. Sin embargo, fue detenido rápidamente con el apoyo de otras unidades policiales desplegadas en la zona, lo que permitió asegurar el vehículo y a sus ocupantes.

Reconocimiento de los elementos hurtados y antecedentes judiciales

Posteriormente, la víctima se presentó en las instalaciones de la Policía, donde reconoció como de su propiedad una maleta que fue hallada al interior del vehículo interceptado. Este elemento haría parte de los objetos hurtados durante el hecho denunciado.

Los capturados son un hombre de 46 años y una mujer de 37 años, quienes fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con el vehículo incautado. Según las autoridades, estas personas registran más de 11 anotaciones judiciales por delitos como hurto, falsedad en documento público y fuga de presos, entre otros.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente conforme a la ley.

