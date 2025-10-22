Capturan a hombre que habría torturado a un caballo en Sabanalarga, Atlántico

En un reciente operativo policial en Sabanalarga, Atlántico, fue capturado un hombre de 62 años por presunto maltrato animal. El incidente, que involucra a un caballo en condiciones precarias, ha puesto de manifiesto la importancia de la vigilancia y protección de los animales en la región.

En medio de los patrullajes habituales de la Policía de Protección Animal, detectó un carro de tracción animal cuyo caballo presentaba evidentes dificultades para movilizarse y cargar el peso que transportaba. Al acercarse para una inspección más detallada, los agentes descubrieron que el equino contaba con múltiples heridas.

Autoridades activaron el protocolo de la Ley Ángel

Según el reporte de las autoridades, la situación activó inmediatamente los protocolos establecidos por la Ley Ángel, diseñada para proteger a los animales de situaciones de maltrato o crueldad.

“A través de una llamada registrada al 123, en donde notaba una acción de una persona con un ser moviente equino, al inspeccionar las unidades de carabineros, a este animal se le encontraban laceraciones“, indicó el coronel John Peña, comandante de Policía del Atlántico

Las unidades de carabineros respondieron prontamente, confirmando el estado deplorable del animal al llegar al lugar.

¿Qué es la Ley Ángel?

La Ley Ángel, aprobada por unanimidad en marzo de 2025 en el Congreso, es una reforma legal que fortalece la lucha contra el maltrato animal en Colombia.

Entre sus principales disposiciones, la ley establece penas privativas de la libertad superiores a tres años para quienes asesinen con dolo a un animal, cometan actos de violencia sexual contra ellos o les causen lesiones graves, lo que convierte estos delitos en no excarcelables.

Además del aumento en las sanciones, la Ley Ángel busca reducir la impunidad en los casos de violencia contra los animales, que según cifras recientes alcanza el 98% en Colombia. La normativa también enfrenta desafíos en su implementación, como la falta de recursos y la resistencia institucional.