Grave caso de maltrato animal: capturan a sujeto que arrastró a perro amarrado a un caballo

Un video difundido en redes sociales permitió que las autoridades en Boyacá capturaran a un hombre señalado de cometer un acto de crueldad animal en el municipio de Santa Sofía.

Capturado sujeto que arrastró a un perro

La grabación, realizada por una ciudadana, muestra el momento en que el sujeto arrastraba a un perro amarrado mientras se desplazaba montado en un caballo.

La rápida reacción de la comunidad y la intervención de la Policía Nacional, a través de la Unidad Básica de Carabineros de Villa de Leyva y la Estación de Policía Santa Sofía, hicieron posible la detención en flagrancia del presunto agresor.

Este fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de maltrato animal.

“La acción fue llevada a cabo por la Unidad Básica de Carabineros de Villa de Leyva, en coordinación con la Estación de Policía Santa Sofía. El sujeto fue sorprendido cuando, montado en un caballo, llevaba a un canino amarrado y siendo arrastrado, situación que constituye un claro acto de crueldad animal”, indicó la Policía.

El canino fue rescatado y trasladado de inmediato para recibir atención veterinaria.

Según los profesionales que realizaron la valoración, el animal presenta lesiones considerables y su estado de salud es de pronóstico reservado.

Hombre arrastró a un perro mientras iba montado en un caballo

La Policía Nacional rechazó de manera contundente este tipo de comportamientos y recordó que el maltrato animal es un delito que puede conllevar penas de prisión y sanciones económicas.

Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir denunciando cualquier hecho de violencia contra los animales a través de las líneas de atención o en la estación de policía más cercana.