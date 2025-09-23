Bogotá ya cuenta con un bloque de rescate en contra del maltrato y abandono de animales en TransMilenio

La capital ya cuenta con un bloque especializado en el rescate de animales en condición de vulnerabilidad y maltrato en las instalaciones de TransMilenio, pues los ciudadanos han reportado un amplio número de casos en los que estos seres sintientes son utilizados con fines de mendicidad.

Bloque de Atención y Rescate de animales en Bogotá

En los días más recientes, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar animal llevó a cabo el rescate de dos animales que estaban siendo explotados por parte de un sujeto que presuntamente fingía una discapacidad cognitiva para obtener dinero.

Ante la viralización de este y otros casos que se presentan día a día en este sistema de transporte, el IDPYBA y TransMilenio realizaron una alianza para crear el Bloque de Atención y Rescate (BAR) contra la explotación con fines de mendicidad, maltrato y abandono de animales en este sistema de buses.

Esto a raíz del alto número de casos que son reportados, por medio de diferentes redes sociales, en los que se denuncia presunto maltrato animal por parte de sujetos que instrumentalizan a las mascotas con fines de mendicidad.

Según Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la creación de este grupo corresponde al seguimiento de las instrucciones por parte del alcalde Galán. Así mismo, este bloque tiene el objetivo de trabajar en contra del maltrato, el abandono y la explotación en este sistema de transporte masivo.

Así mismo, este bloque se complementará con trabajo pedagógico para que los usuarios aprendan conceptos sobre la tenencia responsable de los animales y la sana convivencia con las mascotas de compañía.

Mascotas rescatadas en TransMilenio

El pasado miércoles se llevó a cabo el rescate de un perro y un gato que se encontraban siendo instrumentalizados por un sujeto, quien aparentemente fingía ser sordomudo. Según declaraciones de uno de los integrantes de este bloque, el sujeto utilizaba a sus mascotas para recibir dinero por parte de los usuarios del sistema de transporte.

Actualmente, los animales se encuentran bajo los cuidados y la observación médica por parte del cuerpo veterinario del IDPYBA, quienes, bajo un primer diagnóstico, se percataron de que ambos se encontraban en malas condiciones de salud.

De esta manera, se insta a los ciudadanos a reportar este tipo de casos al BAR, pues el uso de los animales para pedir dinero en las calles es considerado como una forma de maltrato animal.