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VIDEO | Capturan a hombre que le habría realizado tocamientos indebidos a una menor en Sibaté

El sujeto, de 24 años, fue retenido por la comunidad tras ser señalado en el barrio Pablo Neruda.

Valentina Bernal

abril 17 de 2026
05:14 p. m.
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Un registro en video desató indignación en Sibaté al evidenciar un presunto caso de agresión sexual contra una menor, lo que permitió la rápida reacción de la comunidad y las autoridades.

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Hombre se lanzó sobre una menor para realizarle tocamientos en Sibaté

Un video de una cámara de seguridad dejó al descubierto un presunto caso de abuso contra una menor en el municipio de Sibaté. En las imágenes se observa cómo un hombre permanece en un callejón, aparentemente esperando, mientras una niña pasa por el lugar.

En cuestión de segundos, el sujeto se baja de la motocicleta en la que se movilizaba y se le abalanza encima.

Aunque una vivienda bloquea parcialmente la escena, un instante después se observa al hombre regresar corriendo.

Capturan a hombre que habría abusado a una menor en Sibaté

Tras lo sucedido, la comunidad reaccionó de inmediato. Vecinos del sector alertaron a las autoridades y lograron retener al señalado agresor hasta la llegada de las patrullas de vigilancia.

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En el marco de las estrategias de protección a la infancia y adolescencia, la Policía confirmó la captura en flagrancia del individuo, quien posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Un juez determinó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

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