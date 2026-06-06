James Rodríguez le respondió a Antonella Petro: le prometió la foto y su camiseta

La controversia alrededor de Antonella Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, tras la entrega del pabellón nacional a los jugadores de la Selección Colombia, terminó con un intercambio positivo de mensajes entre ella y James Rodríguez.

El hecho que causó polémica fue que James Rodríguez habría, al parecer, ignorado a Antonella cuando ella le pidió una foto mientras saludaban a todos los futbolistas convocados, provocando miles de críticas al capitán del combinado nacional.

Posteriormente, Antonella publicó un tierno video en donde expresó su admiración por el '10' y pidiendo por unión de los colombianos alrededor del equipo en la previa del Mundial. Además, aseguró que después del certamen podrían reencontrarse para la mencionada foto.

James Rodríguez le respondió a Antonella Petro

A través de sus redes sociales, la hija del presidente mostró la conversación que tuvo con James, quien se tomó de buena manera el video publicado tras la controversia y agradeció por el apoyo para todo el equipo.

En su mensaje, James le dijo que esa foto después del Mundial se la van a tomar, además le prometió hacerle llegar su camiseta. Posteriormente, el cucuteño le dijo a Antonella que la próxima vez le hable más fuerte, dando a entender que no la habría escuchado en el acto protocolario en Catam.