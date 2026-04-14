Consulta médica dejó en evidencia los constantes abusos a los que era sometida un menor de 2 años en Montería

En Montería, en medio de una atención médica que parecía ser rutinaria, se reveló un caso de una presunta cadena de abusos contra una menor de tan solo 2 años.

El hallazgo permitió activar de inmediato las acciones judiciales y de protección por parte de las autoridades.

Identifican a menor de 2 años que sufría constantes abusos en Montería

Todo salió a la luz el pasado 7 de abril, cuando el tutoe de la niña la llevó a un centro hospitalario por aparentes síntomas de ahogo tras la ingesta de alimentos.

Sin embargo, durante la valoración, el personal médico detectó signos que encendieron todo tipo de alarmas.

Los especialistas evidenciaron múltiples lesiones en el cuerpo de la menor, que, según los primeros indicios, podrían estar relacionadas con golpes ocasionados con objetos contundentes.

Además, se identificaron quemaduras en distintas partes del cuerpo. Aún así, el hallazgo más grave fue la detección de posibles signos de violencia sexual, los cuales, de acuerdo con las investigaciones, serían situaciones que se habrían presentado de manera reiterada.

¿Quiénes habrían sometido a la menor a los abusos?

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, lo que permitió la intervención de una fiscal Seccional de Córdoba, quien lideró las labores investigativas.

Como resultado, se logró la judicialización de una pareja señalada como presunta responsable de los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontarían a diciembre de 2025, cuando la menor fue enviada a vivir con familiares con el objetivo de restituir sus derechos, debido a situaciones previas que ya los vulneraban.

Las autoridades indicaron que los presuntos abusos habrían sido cometidos, al parecer, por el tutor de la niña.

Tras conocerse la situación, uniformados de la Policía Nacional de Colombia se desplazaron hasta el centro médico, donde procedieron con la captura del señalado responsable.

Y ya luego de las audiencias preliminares, un juez determinó imponer medida de aseguramiento intramural contra los implicados.