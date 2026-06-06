Identifican a los tres cuerpos hallados incinerados en zona rural de Soacha: esto se sabe

Avanza la investigación por el macabro hallazgo de tres cuerpos incinerados en una zona rural de Soacha, Cundinamarca.

Luego de varios días de labores forenses y de identificación, las autoridades lograron establecer la identidad de las víctimas encontradas en la vereda Fusungá, sector conocido como El Cielo.

Se trata de Ricardo Elías Pabón Garcés, Eduardo Góngora Morelo y Luis Lima Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados en circunstancias que aún son materia de investigación.

¿Cómo fueron encontrados los cuerpos?

El hallazgo ocurrió el pasado 4 de junio en una vía terciaria de la vereda Fusungá, una zona rural ubicada en límites entre Soacha y Bogotá.

Según el reporte oficial, fue un habitante del sector quien se percató de la escena y alertó a las autoridades. Tras recibir la llamada, uniformados de la Policía acudieron al lugar y confirmaron la presencia de tres cuerpos completamente incinerados.

¿Qué dijo el alcalde de Soacha sobre este caso?

Tras conocerse el hallazgo, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, confirmó que las víctimas eran tres hombres y explicó que desde el primer momento se activaron los protocolos judiciales para establecer su identidad.

El mandatario también hizo un llamado a las autoridades de Bogotá para trabajar de manera conjunta, teniendo en cuenta que el sitio donde aparecieron los cuerpos está ubicado muy cerca de la localidad de Ciudad Bolívar.

Asimismo, insistió en la necesidad de esclarecer rápidamente los hechos y capturar a los responsables.

¿Cómo lograron identificar a las víctimas?

Debido al avanzado estado de afectación de los cuerpos por el fuego, expertos de la Sijín y de la Fiscalía General de la Nación realizaron diferentes peritajes forenses y biológicos para determinar quiénes eran las víctimas.

Tras estas labores, las autoridades confirmaron que los hombres encontrados corresponden a Ricardo Elías Pabón Garcés, Eduardo Góngora Morelo y Luis Lima Gutiérrez.

Por ahora no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en que murieron ni sobre posibles antecedentes relacionados con el caso.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades por los tres cuerpos incinerados en Soacha?

Aunque la investigación continúa en desarrollo, fuentes de inteligencia señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales que operan en la región.

Los investigadores buscan establecer si las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y posteriormente trasladadas hasta la zona rural donde fueron incineradas, o si los hechos ocurrieron en el mismo sitio del hallazgo.

Además, los peritos trabajan para determinar si los hombres ya habían fallecido cuando fueron quemados o si el fuego hizo parte del crimen.