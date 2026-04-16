VIDEO | Supuestos raperos rodearon a turista en el Centro Histórico de Cartagena y desataron polémica por acoso

Un video que se viralizó en redes sociales volvió a poner en el centro del debate la seguridad y el comportamiento de algunos grupos en zonas turísticas de Cartagena.

Las imágenes generaron indignación y obligaron a las autoridades a pronunciarse.

Supuestos raperos rodearon a turista en el Centro Histórico de Cartagena

En la grabación se observa a una turista extranjera caminando por una calle del Centro Histórico de Cartagena cuando es abordada por varios hombres que se identifican como “raperos”.

En cuestión de segundos, los sujetos comienzan a rodearla e insisten en interactuar con ella mientras le colocan gorras, con la aparente intención de que les entregue dinero.

A pesar de que la mujer intenta evadirlos en repetidas ocasiones, los jóvenes continúan siguiéndola, persistiendo en su comportamiento y generando una situación incómoda que quedó completamente grabada.

Alcalde de Cartagena se pronunció por presunto caso de acoso a turista en el Centro Histórico

El hecho provocó una reacción inmediata del alcalde de Cartagena, quien rechazó lo sucedido y fue enfático en su postura.

Hay un video circulando en redes sociales donde un grupo de supuestos ‘raperos’ del Centro Histórico acosa a un turista. Lamentamos este hecho, lo condenamos y ya estamos tomando medidas al respecto.

El mandatario fue más allá y aseguró que este tipo de acciones no pueden justificarse como arte o cultura:

Su comportamiento no es más que coerción disfrazada de expresión cultural. Y ya lo habíamos discutido con varios grupos. No acataron. Conducta reiterada.

Asimismo, confirmó que desde el momento en que se conoció el caso, la Policía de Cartagena inició la búsqueda de los involucrados.

Este vergonzoso incidente no quedará impune; habrá consecuencias. Y no se trata de persecución; se trata de autoridad.

Como parte de las medidas, se anunció la realización de una mesa de trabajo con diferentes entidades distritales, entre ellas la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, la Oficina de Asuntos Étnicos, el Plan de Emergencia Social Pedro Romero y la Secretaría de Turismo. El objetivo será dialogar con estos grupos, pero también establecer controles, límites claros y compromisos que deberán cumplir.

Las autoridades advirtieron que cualquier incumplimiento de lo acordado traerá consecuencias graves y que habrá un seguimiento estricto a las decisiones que se adopten.

Finalmente, el alcalde ofreció disculpas a la turista afectada en nombre de la ciudad y aseguró que este tipo de situaciones no representan la experiencia turística de Cartagena.