CANAL RCN
Colombia

Capturan a hombre que presuntamente asesinó a otro en Cajicá en 2023: detalles del caso

El caso ocurrió a inicios de agosto de 2023 en el barrio de Capellanía.

Cárcel
Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 20 de 2026
04:05 p. m.
En las últimas horas, la SIJIN y la Fiscalía llevaron a cabo un allanamiento en Cajicá, en el que estaba viviendo un hombre prófugo por un asesinato con arma de fuego ocurrido en el barrio de Capellanía.

El caso se remonta al 5 de agosto de 2023 y generó conmoción en el municipio. Las autoridades precisaron que desde hace meses se le venía haciendo seguimiento a este hombre, para dar con el golpe certero.

Hombre tiene varios antecedentes por otros delitos

La Policía precisó que tiene un extenso prontuario delictivo (casos de porte de armas, violencia intrafamiliar y abuso sexual), a tal punto de tener otros procesos activos. Su rutina no se centró solamente en Cajicá, sino en otros municipios de la sabana y Bogotá.

Lo imputaron con homicidio agravado y porte de armas. Un juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el proceso. Además, las autoridades destacaron la relevancia de la denuncia, dado que permitió adelantar con las labores de la captura.

Cámaras han ayudado a la seguridad

De igual forma, la alcaldía ha destacado el papel que han tenido las cámaras de seguridad alrededor del municipio, siendo vital a la hora de evitar robos (principalmente en tiendas), desarticular bandas (algunas provenientes de Bogotá) y efectuar capturas.

Las cámaras cuentan con inteligencia artificial, lentes ojo de pez y de 360 grados. Además, permiten reconocer las placas de los vehículos y dar advertencias mediante la voz.

Las imágenes pueden ser vistas desde el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad, en donde los uniformados tienen varias pantallas con las que pueden conectarse con los parlantes comunitarios, guardar información sobre las placas de los carros y estar alertas en cualquier momento del día.

