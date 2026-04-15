Concejal denuncia convocatoria en redes para vandalizar las columnas del Metro de Bogotá

El concejal de Bogotá Juan David Quintero se volcó a las redes sociales a denunciar que, en plataformas digitales, existe una convocatoria para vandalizar las columnas del Metro de Bogotá, incluso antes de que la obra logre terminarse.

“Existe un plan vandálico para dañar y grafitear nuestro Metro. Ya está en redes sociales, ya se están empezando a organizar para vandalizar el Metro, como han hecho con el tren de la Sabana, como han hecho con el TransMilenio”.

Según Quintero, es un tema que está en conocimiento de la administración Galán y se ha venido advirtiendo desde que iniciaron las obras del metro: “Por eso incluimos en el artículo 176 del plan de desarrollo la necesidad de construir una estrategia integral robusta, con jardines verticales, murales y grafitis mismos, pero organizados, así como el aprovechamiento comercial del espacio público, debajo, para garantizar que sea un espacio para la gente y no el orinal más grande de Sudamérica”.

¿Qué dice el artículo 176 del plan de desarrollo?

El artículo 176 del plan de desarrollo al que se refiere Quintero establece que la empresa Metro debe incentivar “estrategias de conservación de espacio público en las áreas de influencia de las líneas del metro, y de las estaciones de los sistemas metroferroviarios. Para ello, se considerarán alternativas de naturaleza cultural, ambiental, explotación comercial, publicidad exterior visual, entre otras”.

El cabildante insiste en que “la solución para el Metro Elevado está inventada. Lo estudiamos e incluimos en el Plan de Desarrollo. La administración Galán está obligada a implementarla”, pero no han empezado, a pesar de que la obra registra un avance general del 75,5%.

Para probar su punto, Quintero visitó durante un mes la misma columna del Metro y registró cómo fue vandalizada, yendo de mal a peor, sin que la administración distrital pareciera implementar una solución definitiva.

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El Metro pasa por 10 de las UPZ con mayor número de habitantes:

El problema no es menor ni “estamos hablando de cualquier punto de la ciudad”. Según Quintero, “la Línea 1 pasa por 10 de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) más pobladas de Bogotá. Por eso cuidar esas columnas y ese espacio no es un lujo: es una obligación”.

De ahí que exigiera claridad sobre el piloto de los jardines verticales y el esquema de financiación para conservar el espacio público. Estrategias que prometen cambiar el futuro del Metro y la manera en la que se integra con la ciudad.