CANAL RCN
Colombia

Hombre habría abusado y amenazado a su sobrina en Cundinamarca: esto se sabe

El señalado abusador intentó esconderse en Fusagasugá.

Foto: Policía de Cundinamarca.
Foto: Policía de Cundinamarca.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 06 de 2026
04:23 p. m.
Las autoridades en Cundinamarca capturaron en las últimas horas a un hombre que habría abusado a su sobrina.

De acuerdo con lo mencionado por la Policía, los abusos habrían ocurrido en Villapinzón y este hombre se estaba escondiendo en Fusagasugá, municipio que queda a poco más de tres horas. La víctima es una menor de 13 años.

Víctima había sido amenazada

Junto con el apoyo de la Fiscalía y las labores de inteligencia, se supo que presuntamente este hombre mantenía bajo amenaza a la joven, a quien le habría hecho tocamientos indebidos en sus partes íntimas.

Las autoridades también tuvieron en cuenta entrevistas con las que se conocieron más detalles. Tras la captura, se espera que en próximas horas, un juez le dicte medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso ante la justicia.

El coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, destacó la captura y recordó que está habilitada la línea 141 del Bienestar Familiar o el 123 para denunciar casos de este tipo.

Presunto abusador capturado en Suesca

Cabe recordar que hace pocos días, se dio otro golpe contundente contra los señalados abusadores de menores en el departamento. El pasado 3 de febrero, el gobernador Jorge Emilio Rey informó que fue capturado un hombre en Suesca.

Al parecer, abusó a tres menores de edad, incluyendo a su hija de 11 años. Las otras víctimas son sus hijastras de siete y 11 años respectivamente. Ellas vivían en la misma casa que él.

El caso se destapó cuando en junio del año pasado, una de ellas estuvo en un centro médico de Chocontá por lesiones en las manos que se habría ocasionado para quitarse la vida. Al ahondar, se conocieron los presuntos abusos.

