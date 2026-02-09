CANAL RCN
Colombia

Venada gestante, una tayra y un perezoso: así fue el rescate contrarreloj de fauna silvestre en Cundinamarca

Los animales fueron encontrados en estado crítico en vías y zonas rurales de la provincia del Gualivá; la rápida reacción tras reportes ciudadanos evitó un desenlace fatal.

Venada gestante y otras especies silvestres
FOTO: CAR

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
08:15 p. m.
Una serie de rescates de fauna silvestre se registró en distintos municipios de Cundinamarca, luego de que ciudadanos alertaran sobre animales en riesgo extremo. Los casos involucraron a una venada gestante con heridas graves, una tayra con parálisis en sus extremidades y un perezoso expuesto a ser atropellado en una vía principal.

El caso más delicado ocurrió en el municipio de Útica, donde fue hallada una venada con cerca de cuatro meses de gestación. El animal presentaba debilidad extrema, lesiones provocadas por cercas de alambre y no podía desplazarse por sus propios medios.

Tras una atención inicial en el lugar, fue trasladada a un centro especializado para su recuperación, donde recibe manejo veterinario continuo con el objetivo de salvaguardar tanto su vida como la de su cría.

Animales heridos y expuestos al riesgo vial

Otro rescate se produjo en inmediaciones del río Tobia, en el municipio de Nimaima, donde una tayra —mamífero carnívoro poco común de observar— fue encontrada con inmovilidad en sus patas traseras.

La condición del ejemplar estaría relacionada con un posible atropellamiento, una de las principales causas de lesiones en fauna silvestre en la región. Tras ser estabilizada, fue remitida a un proceso de rehabilitación para evaluar la posibilidad de su recuperación.

En paralelo, en el corredor vial Villeta–Guaduas, se reportó la presencia de un perezoso que permanecía sobre la carretera, expuesto al tránsito vehicular. Luego de una valoración que confirmó su buen estado de salud, el animal fue reubicado en una zona boscosa cercana, reduciendo el riesgo inmediato y permitiendo su regreso al hábitat natural.

El papel clave de los reportes ciudadanos

Los tres casos tuvieron un elemento en común: la alerta oportuna de la comunidad. La información suministrada por habitantes de la zona permitió activar respuestas rápidas que resultaron decisivas para evitar la muerte de los animales.

Ronald Prieto, director (e) de la CAR Regional Gualivá, destacó la labor conjunta realizada durante estos operativos. “Con el apoyo de la Policía de Carabineros realizamos el rescate de tres especies de fauna silvestre en nuestra jurisdicción. Desde la Dirección Regional Gualivá estamos comprometidos con la protección animal, labor que fortalecemos con un profesional especializado disponible las 24 horas del día”, afirmó.

