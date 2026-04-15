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Vicky Dávila abandona la política y regresa al periodismo tras admitir cuál era su verdadera intención

La periodista se aparta de la campaña y su regreso a los medios deja varias revelaciones sobre lo que ocurría tras bambalinas.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
09:52 p. m.
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En medio del reacomodo político que vive el país, uno de los movimientos que más ha llamado la atención es el de Vicky Dávila.

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Su salida de la campaña no solo marca un giro en su trayectoria reciente, sino que también deja varias revelaciones sobre lo que ocurrió tras la consulta.

Vicky Dávila abandona la política y regresa al periodismo

Vicky Dávila decidió dar un paso al costado en la política y regresar al periodismo, un camino que, según se conoció, nunca dejó de estar en sus planes.

Desde el momento en que se desarrolló la consulta, la periodista ya le había anticipado a Paloma que su verdadera intención era volver a su oficio.

La decisión no fue improvisada. Antes de hacerla pública, Dávila sostuvo una conversación directa con Paloma, quien entendió la situación y reaccionó de manera receptiva frente a su salida.

¿Por qué Vicky Dávila abandonará la política?

Uno de los momentos que habría influido en su determinación fue una entrevista reciente, tras la cual volvió a sentir la emoción y la adrenalina propias del ejercicio periodístico. Esa sensación terminó inclinando la balanza hacia su regreso definitivo a los medios.

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Aunque ya está confirmado que retomará su rol como entrevistadora de figuras políticas, por ahora no se ha definido un cargo específico ni el medio en el que desarrollará esta nueva etapa.

Con este movimiento, Vicky Dávila cierra su breve paso por la arena política y vuelve a un terreno que conoce ampliamente.

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