Capturan a hombre que robaba celulares con un arma de fuego en Puente de Guadua, Engativá

En el marco de las acciones preventivas y operativas adelantadas por la Policía Nacional en la localidad de Engativá, fue capturado un ciudadano extranjero señalado de utilizar un arma de fuego para cometer hurtos en el sector de Puente Guadua.

Reacción inmediata de la patrulla de vigilancia

Según las autoridades, el hombre habría intimidado a un ciudadano para despojarlo de su celular.

Después del llamado de la comunidad y a la reacción de la patrulla de vigilancia, el presunto delincuente fue ubicado y capturado en el mismo sector. Durante el procedimiento se le halló en su poder el arma de fuego y el dispositivo móvil que minutos antes fue robado.

Compromiso con la seguridad ciudadana

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

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La Policía Nacional reiteró su invitación a la comunidad para denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo, destacando que la colaboración ciudadana es fundamental para obtener resultados contundentes contra la delincuencia y fortalecer la seguridad y convivencia en Bogotá.