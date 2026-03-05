CANAL RCN
Colombia

Capturan a hombre que robaba celulares con un arma de fuego en Puente de Guadua, Engativá

Durante el procedimiento se le halló en su poder el arma de fuego y el dispositivo móvil que minutos antes fue robado.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
10:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el marco de las acciones preventivas y operativas adelantadas por la Policía Nacional en la localidad de Engativá, fue capturado un ciudadano extranjero señalado de utilizar un arma de fuego para cometer hurtos en el sector de Puente Guadua.

Lo que no cuentan de las obras del Metro de Bogotá: los retrasos que causan dolores de cabeza
RELACIONADO

Lo que no cuentan de las obras del Metro de Bogotá: los retrasos que causan dolores de cabeza

Reacción inmediata de la patrulla de vigilancia

Según las autoridades, el hombre habría intimidado a un ciudadano para despojarlo de su celular.

Después del llamado de la comunidad y a la reacción de la patrulla de vigilancia, el presunto delincuente fue ubicado y capturado en el mismo sector. Durante el procedimiento se le halló en su poder el arma de fuego y el dispositivo móvil que minutos antes fue robado.

¿Qué pasó con las cámaras de reconocimiento de placas en Bogotá? Concejo denuncia séptima prórroga en contrato
RELACIONADO

¿Qué pasó con las cámaras de reconocimiento de placas en Bogotá? Concejo denuncia séptima prórroga en contrato

Compromiso con la seguridad ciudadana

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Bogotá lanza siete programas gratuitos para fortalecer la economía social
RELACIONADO

Bogotá lanza siete programas gratuitos para fortalecer la economía social

La Policía Nacional reiteró su invitación a la comunidad para denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo, destacando que la colaboración ciudadana es fundamental para obtener resultados contundentes contra la delincuencia y fortalecer la seguridad y convivencia en Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Guajira

Se abrieron las urnas para elección atípica de alcalde en Fonseca, La Guajira

Cúcuta

Masacre en Cúcuta: cuatro hombres fueron asesinados en un ataque armado

Metro de Bogotá

Lo que no cuentan de las obras del Metro de Bogotá: los retrasos que causan dolores de cabeza

Otras Noticias

Venezuela

Estas son las empresas estadounidenses con las que Venezuela ha suscrito contratos de petróleo

Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo de Dominio Energético Nacional, aseguró que los convenios reflejan la intención de invertir en Venezuela.

Liga BetPlay

Así se define un empate en la tabla de la Liga BetPlay: criterios oficiales

Varios equipos buscan asegurar su clasificación a las fases finales del fútbol colombiano y los hinchas sacan la calculadora en un momento decisivo.

Ciberseguridad

Cómo evitar fraudes digitales en Colombia: claves para protegerse

Shakira

Así fue la histórica presentación de Shakira en Copacabana ante más de 2 millones de personas

Cuidado personal

¿Felicidad bajo la lluvia?: así el cuerpo podría producir serotonina en esta condición