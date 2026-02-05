¿Qué pasó con las cámaras de reconocimiento de placas en Bogotá? Concejo denuncia séptima prórroga en contrato

Crecen los cuestionamientos por las demoras en la instalación de las 200 cámaras LPR o de reconocimiento de placas que iban a ser instaladas en Bogotá para reforzar la seguridad. Desde el Concejo de Bogotá advierten el bajo avance en la ejecución y piden sanciones, mientras por parte de la Secretaría de Seguridad del Distrito aseguran que no hay detrimento patrimonial en este contrato.

¿Qué pasó con las cámaras LPR que iban a ser instaladas en Bogotá?

El proyecto para instalar 200 cámaras de reconocimiento de placas (LPR) en Bogotá enfrenta fuertes críticas en el Concejo de Bogotá luego de que se aprobara la séptima prórroga del contrato. Han transcurrido más de dos años y medio desde el inicio de un contrato que originalmente contemplaba un plazo de seis meses, y apenas se ha completado el 45% de las instalaciones previstas.

Según denuncias del Concejo de Bogotá, la Secretaría de Seguridad ha ejecutado el 67% de los recursos destinados al proyecto, equivalentes a 9.635 millones de pesos de un contrato total valorado en más de 14.000 millones. Únicamente 90 cámaras LPR han sido instaladas hasta la fecha, quedando pendientes 110 equipos que deberían reforzar la seguridad ciudadana.

"El plazo inicial era de seis meses para la instalación de 200 cámaras, pero con esta prórroga se completan 30 meses, es decir más de dos años y medio mientras Bogotá se sigue hundiendo en la inseguridad", aseguró Óscar Ramírez Vahos, concejal de Bogotá.

Según la alerta de la corporación, con la nueva prórroga, que va hasta el 27 de agosto, se profundizaría las dudas sobre la viabilidad del contrato. Y es que hace un mes la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria por presuntas fallas e irregularidades en el convenio.

"Solo en lo corrido de este año se han registrado más de 30.000 hurtos. El delito opera a sus anchas porque no hay cámaras que disuadan o identifiquen a los delincuentes, es por eso que hacemos un llamado para que se apliquen las sanciones correspondientes al contratista", añadió Ramírez.

No detrimento patrimonial: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Por su parte, la Secretaría de Seguridad rechazó que exista detrimento patrimonial, pues la ejecución del contrato de las cámaras no han puesto en riesgo los recursos asignados para su realización.

"Es pertinente aclarar que el contrato nunca ha sido objeto de adiciones presupuestales ni de modificación de sus fichas técnicas o variación del alcance en su objeto contractual, por lo que no habría lugar a un detrimento patrimonial, puesto que únicamente se han realizado pagos de lo efectivamente recibido", aseguró la entidad.

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De acuerdo con el Distrito, la última prórroga tuvo una interventoría de la Universidad Nacional. "Plazo sustentado por la Universidad Nacional como necesario, proporcional y razonable para la culminación de las actividades de instalación, configuración, validación funcional y recibo a satisfacción del sistema LPR en busca de lograr avances en el cumplimiento del objeto contractual".

Ante la controversia, el Concejo de Bogotá anunció que citará a un nuevo debate de control político para examinar el tema.