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Estas son las empresas estadounidenses con las que Venezuela ha suscrito contratos de petróleo

Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo de Dominio Energético Nacional, aseguró que los convenios reflejan la intención de invertir en Venezuela.

Foto: Freepik
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AFP

mayo 03 de 2026
09:22 a. m.
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Venezuela firmó este jueves acuerdos energéticos con las compañías estadounidenses Hunt Overseas Oil Company y Crossover Energy, en presencia del enviado de la Casa Blanca, Jarrod Agen, quien arribó al país en el vuelo inaugural Miami–Caracas.

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Los convenios permitirán potenciar la producción de crudo y gas en la Faja del Orinoco, considerada la mayor reserva de crudo pesado y extrapesado del mundo.

La presidenta interina Delcy Rodríguez destacó que los contratos buscan aprovechar también el gas asociado al petróleo para fortalecer el sistema eléctrico nacional. “Aquí se cruzan los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela”, afirmó.

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Reanudación de relaciones impulsa inversiones

La firma de estos acuerdos ocurre tras la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Este nuevo escenario ha abierto la puerta a la participación de empresas extranjeras en el negocio energético venezolano.

Rodríguez envió un mensaje directo a Washington: “Transmitan al presidente Trump, que es un hombre de acción (…) que nosotros hemos empeñado nuestra palabra en construir bases sólidas en relaciones a largo plazo entre Estados Unidos y Venezuela”.

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Más de 2.000 millones de dólares en proyectos

Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo de Dominio Energético Nacional, aseguró que los convenios reflejan la intención de invertir en Venezuela. “Nos estamos moviendo a la velocidad de Trump para que las inversiones ocurran en petróleo, en gas, en minería”, dijo desde el Palacio de Miraflores.

El funcionario estadounidense precisó que las inversiones superan los 2.000 millones de dólares en el ámbito mineral. Su llegada a Caracas, junto a otros representantes, se dio en un avión de American Airlines, en el marco de la reanudación de operaciones aéreas entre ambos países.

Venezuela ya ha suscrito convenios con multinacionales como Chevron, Eni y Repsol, tras reformas a las leyes de hidrocarburos y minería que abrieron la industria a la participación privada.

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