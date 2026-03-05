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Se abrieron las urnas para elección atípica de alcalde en Fonseca, La Guajira

En total, 32.653 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en este municipio.

Foto: Registraduría

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
09:14 a. m.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil dio apertura a las urnas a las 8:00 de la mañana de este domingo para la elección atípica de alcalde en el municipio de Fonseca, La Guajira.

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En total, 32.653 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 16.611 son mujeres y 16.042 hombres.

Las elecciones atípicas de este domingo avanzan luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad en la elección del alcalde Micher Pérez Fuentes en enero de este año.

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Sin embargo, un fallo judicial de hace dos días permitió la participación de Micher Pérez en la contienda electoral a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la revocara.

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones atípicas de Fonseca?

Los candidatos que participan en esta contienda electoral son Oswaldo Carlos Rodríguez, del Partido de la U; Nelson José Álvarez, del Partido Liberal; Marco Antonio Jaramillo, del Nuevo Liberalismo, Hirohito Almanza, del Pacto Histórico, y Micher Pérez Fuentes, de ASI.

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Puestos de votación y autenticación biométrica

La Registraduría instaló 14 puestos de votación: cuatro en la cabecera municipal y diez en corregimientos, conformados por 89 mesas (64 urbanas y 25 rurales).

En los puestos urbanos se implementó tecnología de autenticación biométrica para validar la identidad de los electores, garantizando transparencia y seguridad en el proceso.

Jurados y consulta de lugar de votación

Un total de 651 personas prestan servicio como jurados de votación, entre ellos 534 titulares y 117 remanentes, quienes fueron previamente capacitados por la Registraduría.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página oficial de la entidad, ingresando a la sección “Elecciones atípicas” y seleccionando la opción “Alcalde Fonseca, La Guajira”.

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