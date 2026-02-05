Bogotá lanza siete programas gratuitos para fortalecer la economía social

El Instituto para la Economía Social (IPES) anunció que durante mayo se pondrá en marcha la oferta de formación más amplia del primer semestre de 2026 en Bogotá: siete programas gratuitos dirigidos a vendedores informales, comerciantes de plazas de mercado y sus familias.

“Mayo es el mes con mayor oferta de formación que hemos tenido este año, y responde a las necesidades de vendedores, vivanderas y emprendedores de la ciudad”, afirmó Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad del IPES.

Cursos prácticos y flexibles en cinco localidades

Los programas incluyen capacitación en manipulación de alimentos, confección, alfabetización digital, gastronomía, orientación para el empleo y marca personal. Se desarrollarán en espacios estratégicos como la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio, Plaza 12 de Octubre, Punto Vive Digital Veracruz y sedes del SENA en Suba y el sur de la ciudad.

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La iniciativa busca que los participantes cumplan con requisitos sanitarios, fortalezcan sus habilidades técnicas y digitales, y mejoren sus oportunidades de ingreso. Desde 2024, más de 1.300 vendedores informales han sido certificados en procesos de formación liderados por el Instituto.

Formación cercana y adaptada a la economía social

El IPES destacó que los cursos están diseñados con horarios flexibles y presencia directa en territorio, lo que facilita el acceso a quienes enfrentan barreras para educarse. Además, la oferta refuerza la visión de brindar herramientas no solo técnicas, sino también digitales, comerciales y humanas, que permitan a los estudiantes construir un futuro sólido.

Las inscripciones ya están abiertas en la página oficial del Instituto: www.ipes.gov.co