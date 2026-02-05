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Bogotá lanza siete programas gratuitos para fortalecer la economía social

El IPES destacó que los cursos están diseñados con horarios flexibles y presencia directa en territorio.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
11:48 a. m.
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El Instituto para la Economía Social (IPES) anunció que durante mayo se pondrá en marcha la oferta de formación más amplia del primer semestre de 2026 en Bogotá: siete programas gratuitos dirigidos a vendedores informales, comerciantes de plazas de mercado y sus familias.

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“Mayo es el mes con mayor oferta de formación que hemos tenido este año, y responde a las necesidades de vendedores, vivanderas y emprendedores de la ciudad”, afirmó Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad del IPES.

Cursos prácticos y flexibles en cinco localidades

Los programas incluyen capacitación en manipulación de alimentos, confección, alfabetización digital, gastronomía, orientación para el empleo y marca personal. Se desarrollarán en espacios estratégicos como la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio, Plaza 12 de Octubre, Punto Vive Digital Veracruz y sedes del SENA en Suba y el sur de la ciudad.

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La iniciativa busca que los participantes cumplan con requisitos sanitarios, fortalezcan sus habilidades técnicas y digitales, y mejoren sus oportunidades de ingreso. Desde 2024, más de 1.300 vendedores informales han sido certificados en procesos de formación liderados por el Instituto.

Formación cercana y adaptada a la economía social

El IPES destacó que los cursos están diseñados con horarios flexibles y presencia directa en territorio, lo que facilita el acceso a quienes enfrentan barreras para educarse. Además, la oferta refuerza la visión de brindar herramientas no solo técnicas, sino también digitales, comerciales y humanas, que permitan a los estudiantes construir un futuro sólido.

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Las inscripciones ya están abiertas en la página oficial del Instituto: www.ipes.gov.co

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