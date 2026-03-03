CANAL RCN
Colombia

Corte Suprema le pone freno a Andrés Calle, salpicado en el escándalo de la UNGRD

En pocos días, se llevará a cabo la preparatoria de juicio. Calle supuestamente recibió 1.000 millones de pesos.

Foto: @AndresCalleA/X

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 03 de 2026
03:46 p. m.
La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema le puso freno a los múltiples recursos que ha presentado el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, en relación con su proceso por el escándalo de la UNGRD.

Noticias RCN conoció que el magistrado Jorge Emilio Caldas negó la nulidad que alegaba la defensa, la cual argumentó que se debía restablecer el debido proceso y la decisión de acusar con una investigación completa.

Calle habría recibido mil millones de pesos

Los hechos que salpican al expresidente de la Cámara se centran en el periodo de septiembre de 2023 a abril de 2024, tiempo en el que Olmedo López y Sneyder Pinilla eran director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde la entidad, se efectuó el escándalo de corrupción que tuvo como fin presuntamente sobornar congresistas con dineros públicos para que dieran el visto bueno de las reformas del Gobierno.

Preparatoria de juicio en pocos días

Las pesquisas revelaron que, al parecer, Calle recibió mil millones de pesos y Name otros tres mil millones de pesos. El expresidente de la Cámara presuntamente recibió el dinero de manos de Pinilla el 14 de octubre de 2023 en un edificio de Montería, Córdoba.

“Name y Calle conocían que el dinero que se les entregaba y del cual se apropiaban, tenía por lo menos un vínculo con el patrimonio de la UNGRD, y eran por ende recursos públicos, producto del desvío de los mismos, obtenidos a través del direccionamiento y manipulación de un proceso contractual”, precisó la corte.

Cabe mencionar que ambos están citados a una audiencia preparatoria de juicio el próximo jueves 5 de marzo. Desde mayo de 2025, están privados de la libertad luego de que la Sala de Instrucción expidiera órdenes de captura.

