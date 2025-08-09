Hombre estaba rezando cuando sacó un arma y amenazó a un sacerdote durante misa en Bogotá

En las últimas horas, ocurrió un crimen en una iglesia de Bogotá. Un sujeto ingresó armado al recinto, amenazó al sacerdote y fue capturado en flagrancia.

Este hecho se presentó en la parroquia San Leonardo Murialdo del barrio Timiza en la localidad de Kennedy. Con base en lo revelado por la Policía, se supo que el delincuente, de 56 años, entró a la iglesia y utilizando un arma traumática, amenazó al sacerdote.

Hombre sacó un arma traumática para amenazar al sacerdote

La amenaza se dio al frente de los feligreses que en ese momento acompañaban la ceremonia. El hecho no pasó a mayores y la Policía pudo capturarlo. Por su parte, el sacerdote interpuso la respectiva denuncia, lo cual permitió la judicialización de este hombre.

Se supo que los propios feligreses intercedieron y pudieron neutralizar al hombre, lo cual permitió esperar a las autoridades para que ellas se encargaran de la situación. Esta parroquia fue construida el 14 de junio de 1970.

La información preliminar apunta que este hombre estaba cerca del sacerdote y antes de sacar el arma, se arrodilló ante el altar para rezar.

Persona fue sorprendida robando el diezmo en una iglesia

El pasado 30 de agosto hubo un hecho insólito que quedó registrado en las cámaras de seguridad. Una persona fue vista robando el diezmo de una parroquia que queda en la localidad de Los Mártires, centro de Bogotá.

Esta persona pretendía quedarse con millón y medio de pesos. Las cámaras mostraron que él entró a la iglesia y pensó que nadie lo estaba viendo, pero un monaguillo fue quien se percató de sus intenciones.

La información preliminar apuntó que este hombre era cercano a la comunidad religiosa, por lo cual se había ganado la confianza para estar en el recinto durante la noche. El monaguillo alertó a la Policía y pudieron capturarlo.