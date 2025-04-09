CANAL RCN
Internacional

Hombre se infiltró en la fiesta de un matrimonio y se robó la caja de regalos con una fortuna: video

Robo en pleno matrimonio: hombre se infiltró en la fiesta de una boda y se llevó una caja de regalos con una fortuna.

Foto: captura de pantalla ABC7
Foto: captura de pantalla ABC7

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
04:55 p. m.
Una boda de ensueño en California se transformó en una pesadilla cuando un intruso logró colarse en la celebración para cometer un robo audaz.

La policía de Glendale inició una investigación luego de que se confirmara que un hombre se infiltró en la fiesta de un matrimonio y se llevó una caja de regalos con una fortuna de dinero y cheques.

El botín robado de la pareja recién casada asciende a una cifra considerable, estimada en alrededor de 60.000 dólares en efectivo y cheques, un golpe devastador que arruinó la noche de la celebración.

Pareja de casados víctima de un ladrón infiltrado en su fiesta de matrimonio

La pareja, George y Nadeen Farahat, celebraba su unión en el Renaissance Banquet Hall. Sin embargo, lo que se suponía que sería uno de los días más felices de sus vidas, se vio manchado por la presencia de un delincuente.

Un hombre vestido de negro fue captado por las cámaras de seguridad mientras merodeaba por el salón sin levantar sospechas.

El ladrón, que permaneció en el lugar por casi una hora y media, se mezcló entre los invitados, pidió una bebida en el bar e incluso utilizó el baño, todo esto mientras esperaba el momento oportuno para atacar.

Delincuente se llevó la caja de regalos de pareja de casados

El hurto se perpetró sin que la seguridad del evento se percatara de la situación. El delincuente se llevó la caja de regalos que estaba llena de dinero, y el hecho se convirtió en un acto devastador para la pareja.

"En cuanto supimos lo que había pasado, la música se detuvo, todo se paró de inmediato. Terminé sentada en la pista de baile llorando, rodeada de mis amigos y primos", declaró Nadeen Farahat a un medio local, describiendo el momento de angustia que vivió.

La novia expresó su profunda sensación de vulnerabilidad al darse cuenta de que un extraño se había infiltrado en un evento tan íntimo y personal.

