CANAL RCN
Colombia Video

Dos personas murieron en accidente de tránsito registrado frente al Jardín Botánico de Bogotá

Información preliminar indica que se trataría de una madre y su bebé, quienes iban a bordo del vehículo particular que terminó chocando contra un árbol.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
07:06 a. m.
Un lamentable accidente de tránsito se registró sobre las 5:00 de la mañana de este viernes 12 de diciembre en el occidente de Bogotá, en inmediaciones del Jardín Botánico.

De acuerdo con las autoridades, dos personas murieron, entre ellas un menor de edad.

Los hechos ocurrieron cuando un vehículo particular que se movilizaba sentido occidente- oriente por la calle 63, terminó chocando contra un árbol del separador vial.

¿Qué se sabe de las víctimas del accidente?

Información preliminar indica que a bordo iban una madre y su bebé, ambas víctimas mortales del siniestro.

Por ahora se desconocen las causas del accidente, por lo que las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el hecho.

Al parecer, una tercera persona que iba en el auto sobrevivió al impacto, aunque resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

El accidente ocasionó el cierre de la calle 63 frente al Jardín Botánico, entre la Av. Rojas y la carrera 68.

¿Qué causó el accidente?

Lo que se sabe hasta el momento es que el vehículo habría perdido el control tras cruzar la Avenida Rojas, y terminó estrellándose contra un árbol.

El violento impacto cobró la vida de una mujer y un bebé.

