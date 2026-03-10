Falso taxista le cambiaba su tarjeta sin que se diera cuenta: así estaba robando a sus pasajeros en Bogotá

La captura de un hombre que se hacía pasar por taxista en Bogotá dejó al descubierto una modalidad de robo que afectó a decenas de ciudadanos.

Las autoridades identificaron al señalado delincuente con el alias de El Ilusionista, quien, según la investigación, utilizaba la fachada de conductor de taxi para acercarse a posibles víctimas, especialmente en horas de la noche.

De acuerdo con las autoridades, el hombre buscaba personas que salían de discotecas, bares o establecimientos donde se consumía licor, aprovechando el momento en que requerían transporte para ofrecerles el servicio.

Una vez las personas abordaban el vehículo y finalizaba el recorrido, ejecutaba un engaño con las tarjetas bancarias para quedarse con los datos y posteriormente robar el dinero de las cuentas.

Capturaron a falso taxista que estafaba a sus víctimas cambiándoles las tarjetas en Bogotá

Las autoridades lograron identificar y seguir a este hombre luego de varias denuncias de ciudadanos que aseguraban haber sido víctimas de robos tras pagar carreras de taxi.

Durante la investigación, la DIJIN realizó un seguimiento que permitió documentar sus movimientos y ubicar los lugares donde buscaba a sus víctimas.

Las fotografías obtenidas durante estas labores muestran al hombre en el norte de Bogotá, permaneciendo a las afueras de establecimientos comerciales y sitios de entretenimiento nocturno.

¿Cómo estafaba a los pasajeros que se subían a su falso taxi en Bogotá?

Según explicó el director de la DIJIN, Elver Alfonso Sanabria, el hombre seleccionaba cuidadosamente a las personas que se convertirían en sus víctimas.

Perfilaba a sus víctimas especialmente en establecimientos públicos de consumo de alimentos y de licor.

Una vez lograba que los ciudadanos abordaran el supuesto taxi, esperaba el momento del pago para ejecutar el engaño.

Cuando los pasajeros iban a cancelar la carrera, el hombre les pedía que realizaran el pago utilizando un datáfono o a través del teléfono. En ese momento aprovechaba para observar o registrar las claves de las tarjetas bancarias.

Sin embargo, la maniobra no terminaba ahí.

Según explicó el director de la DIJIN, mientras realizaba la transacción el hombre hacía otro movimiento que resultaba clave para concretar el robo.

De manera paralela, lograr cambiar el plástico por una tarjeta similar de la entidad bancaria en la cual la víctima tenía la cuenta.

De esta manera, las personas terminaban recibiendo una tarjeta diferente sin percatarse en ese momento, mientras el delincuente se quedaba con la tarjeta original.

Posteriormente, según la investigación, el hombre utilizaba esa tarjeta para realizar transacciones y retirar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas.

¿Cuántas víctimas dejó este falso taxista y cuánto dinero robó?

Las autoridades establecieron que 62 personas habrían caído en este engaño.

Además, las investigaciones indican que el monto total de dinero que habría logrado robar supera los 500 millones de pesos.

Tras su captura, el hombre fue enviado a la cárcel La Picota, donde deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.