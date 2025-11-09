Con un taxi y documentos falsos: hombres aparentaban ser policías para robar en Bogotá

En las últimas horas, las autoridades capturaron a cuatro hombres que se hacían pasar como policías en Bogotá.

Antes de la captura, cometieron uno de sus varios crímenes. Los cuatro impostores se movilizaban en un taxi y al bajarse, interceptaron a una mujer, su víctima.

Imagen de uno de los documentos falsos

Identificación falsa de Policía. Foto: Policía Nacional.

Ellos se presentaron como supuestos miembros de la unidad investigativa (Dijin) e incluso mostraron documentos de identificación e insignias que en verdad eran falsos. Los criminales la intimidaron al decirle que tenía que colaborar o, de lo contrario, iba a quedar en medio de un proceso con la justicia.

Dado el miedo de la situación, la víctima no tuvo más escapatoria y les consignó $1.700.000. Sin embargo, la respectiva denuncia de la comunidad permitió poderlos capturar en tiempo récord.

Dos capturados tienen antecedentes

Dos de los capturados (de 38 y 64 años respectivamente) tienen antecedentes por hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, durante el periodo correspondiente a enero – julio, en Bogotá se cometieron 75.520 hurtos a personas.

En lo corrido del año, el mes en el que hasta el momento se han presentado más casos fue marzo con 11.541. Mientras que el de menor cantidad ha sido mayo con 9.551.

El hurto a personas se cometió principalmente en la noche, siendo la del viernes la más peligrosa por los 4.021 crímenes que se cometieron en ese tiempo. De igual forma, la madrugada del sábado resultó peligrosa con 3.906 sucesos.

50.321 casos fueron sin el uso de armas, mientras que 20.074 lo fueron bajo el empleo de estas (cortopunzantes y de fuego). También hubo casos en los que hubo objetos contundentes y escopolamina.

Las cinco localidades con más casos fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero.