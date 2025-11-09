VIDEO | Clientes vivieron segundos de pánico durante violento atraco en el norte de Bogotá

La inseguridad es una de las problemáticas que más preocupa a los bogotanos. Son recientes los casos de robos que se viralizan por redes sociales.

Un reciente crimen ocurrió en la noche del martes 9 de septiembre en el norte de Bogotá. El hecho se presentó en el restaurante Luna Azul, el cual está ubicado en la calle 145A #16A – 42, sector de Cedritos en la localidad de Usaquén.

Dos ladrones amenazaron a los clientes

Las cámaras de seguridad grabaron los detalles del suceso. En aquel momento, había algunos clientes cerca a la entrada. Fue ahí cuando entraron dos delincuentes que sin quitarse el casco, amenazaron con arma de fuego a las personas.

A las afueras del establecimiento estaban dos cómplices esperándolos en motocicletas. Los ladrones vistieron ropa negra y el primero que entró tenía un casco gris, mientras que el del segundo era de color rojo.

El violento robo duró menos de un minuto. Los criminales amenazaron con las pistolas a los usuarios hasta despojarlos de sus pertenencias, tales como maletas y celulares. Durante los momentos de tensión hubo forcejeos.

Al final, los ladrones escaparon en dos motocicletas. Una de las víctimas se levantó y se fue hasta la entrada del lugar, pero los criminales ya habían emprendido la huida.

El coronel Ricardo Cháves, comandante de la estación de Policía de la localidad, informó que ya se están adelantando las investigaciones correspondientes para individualizarlos y poder capturarlos.

Percepción de inseguridad en Bogotá

Bogotá Cómo Vamos dio a conocer a finales del año pasado la encuesta de percepción ciudadana. El 48% de los encuestados se sintieron inseguros en la capital, aunque la cifra se redujo con respecto al 2023 cuando fue del 52%.

Con el 61.7%, la principal problemática que preocupó a los habitantes fue el atraco callejero, superando a la drogadicción, tráfico de drogas, robos de carros, asaltos a apartamentos, atracos en tiendas, las pandillas, vandalismo, homicidios, violaciones y presencia de grupos criminales.