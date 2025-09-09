CANAL RCN
Colombia Video

Desgarrador testimonio del padre de uno de los policías secuestrados por el ELN en Arauca

El 20 de julio dos efectivos de la Policía fueron secuestrados por el grupo armado. Dos pruebas de supervivencia mantienen intacta la fe de sus familias de volverlos a abrazar.

septiembre 09 de 2025
07:07 a. m.
Noticias RCN no se olvida de los uniformados que permanecen secuestrados por las disidencias de las Farc y el ELN en Cauca, Nariño y Arauca.

Serían siete los uniformados en poder de estos grupos armados:

  • Subintendente Franquie Hoyos
  • Patrullero Yordyn Fabian Pérez
  • Auxiliar de la Policía José Larrahondo
  • Soldado Jeison Javier García
  • Soldado Brayan Stiven Ruiz
  • Soldado Juan David Buitrón
  • Soldado Jamerson Adrián Guacheta
¿Qué se sabe de los policías secuestrados por el ELN en Arauca?

La familia de los dos policías secuestrados en Arauca desde el 20 de julio reclaman por el silencio del Gobierno Nacional que no estaría reclamando por la liberación de sus uniformados.

Un mes y 20 días han pasado desde el secuestro del subintendente Frankie Hoyos y el patrullero Fabián Pérez, en Arauca, por el ELN.

Desde Bogotá, la familia del subintendente ha salido a las calles a alzar su voz y pedir por su liberación:

No sabemos dónde están, cómo están, ni si está haciendo el gobierno algo para gestionar la libertad.

Por su parte, el general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Nacional, envió un mensaje a las familias de los patrulleros:

A sus familias la consideración de la Policía Nacional de los colombianos. La asistencia es permanente a estas familias. Familias que aún esperan ese anhelado reencuentro.

Padre de policía secuestrado deja en evidencia el dolor de la violencia

“Esto es verdaderamente muy doloroso, muy catastrófico. Es cuando familias enteras se acaban”, dijo el adulto mayor que mantiene viva fe de volver a ver a su hijo.

Dos pruebas de supervivencia elevan la esperanza de tenerlos de regreso en su hogar. Este es el mensaje que le envió al uniformado en cautiverio:

Y que tenga esperanza que pronto lo van a liberar.

