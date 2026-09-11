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Colombia

Capturan a ‘Hugo’, exintegrante del Cartel del Norte del Valle y hermano de ‘Don Diego’

Eugenio Montoya Sánchez fue capturado en su retorno al país luego de cumplir una condena por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Foto: Migración Colombia

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
07:26 p. m.
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En el Aeropuerto Internacional El Dorado fue capturado un sujeto identificado como Eugenio Montoya Sánchez. El hombre, conocido con el alias de Hugo fue detenido luego de ser deportado por los Estados Unidos.

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Eugenio Montoya retornó al país luego de cumplir una condena por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con Migración Colombia y con el apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Según las autoridades, Montoya Sánchez llegó a la terminal aérea en un vuelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas procedente de Estados Unidos, en condición de deportado. En ese momento se hizo efectiva la orden de captura que permanecía vigente en su contra.

Alias Hugo es requerido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, Valle del Cauca, para cumplir una condena de 50 meses de prisión por el delito de falsedad material en documento público. Además, sobre Montoya Sánchez existía una Notificación Roja de Interpol.

Una vez cumplidos los procedimientos de control migratorio y verificada formalmente su identidad, el hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales colombianas para avanzar con el cumplimiento de la sentencia.

Alias Hugo pertenecía al Cartel del Norte del Valle

Eugenio Montoya Sánchez fue señalado en el pasado como integrante del extinto Cartel del Norte del Valle y es hermano de Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, uno de los antiguos líderes de esa organización criminal.

Montoya Sánchez fue extraditado a Estados Unidos en 2007. Allí cumplió una pena de 19 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico internacional, antes de ser deportado a Colombia.

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