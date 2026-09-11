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Capturaron en Soacha a objetivo de valor de Ecuador, alias comandante 7

El sujeto era señalado de pertenecer a la estructura criminal ‘Los Tiguerones’ en la que, presuntamente, servía como enlace entre ambos países.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
05:51 p. m.
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Un operativo realizado de manera conjunta entre Colombia y Ecuador dejó como resultado la captura de un hombre identificado como Guido Fernando Rodríguez Vargas, requerido con fines de extradición y conocido con el alias de comandante 7.

Capturaron a sujeto que era buscado por Ecuador en Soacha

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El sujeto era señalado de pertenecer a la estructura criminal ‘Los Tiguerones’ en la que, presuntamente, servía como enlace entre ambos países.

El procedimiento se llevó a cabo por la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador en Soacha, Cundinamarca.

“En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, capturó con fines de extradición al ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “Comandante 7”, dinamizador criminal de “Los Tiguerones” entre Colombia y Ecuador”, indicó el presidente Abelardo de la Espriella en X.

Alias comandante 7 tenía como tarea administrar y mover las ganancias que se obtenían de las actividades ilícitas para asegurar la operación y el funcionamiento de ‘Los Tiguerones’ en Esmeraldas, Ecuador y en el territorio colombiano, en Nariño.

También estaría vinculado a otra estructura criminal dedicada al lavado de dinero que provenía de la extorsión y el narcotráfico.

Era requerido a nivel internacional, tenía una orden de captura en su contra vigente y además en el pesaba una notificación roja de Interpol. Las autoridades en Ecuador lo buscaban por su presunta participación en delitos relacionados con homicidio y delincuencia organizada.

Alias comandante 7 será extraditado

Tras su captura, ahora se adelantarán todas las acciones correspondientes para su extradición a Ecuador.

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“Este criminal era uno de sus principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas y Nariño, y estaba vinculado a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión”, añadió el mandatario.

El presidente aseguró que “Colombia no será escondite de criminales extranjeros. Vamos a fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén”.

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