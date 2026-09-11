¿Qué le pasó a Fabián Viáfara? El defensor explicó el susto que vivió en El Campín

Fabián Viáfara aclaró el susto que protagonizó durante el empate 1-1 entre Millonarios y Deportivo Cali. El defensor tuvo que abandonar el campo en ambulancia luego de un fuerte choque con Francisco Chaverra, pero posteriormente explicó que el dolor en el pecho se originó en el golpe y que los exámenes médicos descartaron una lesión grave.

La escena generó preocupación entre los jugadores del Deportivo Cali y los aficionados presentes en El Campín, especialmente porque Viáfara se tocó el pecho antes de caer al césped.

¿Qué le pasó a Fabián Viáfara durante el partido ante Millonarios?

La acción ocurrió al minuto 82 del encuentro aplazado por la quinta fecha de la Liga BetPlay. Viáfara había protagonizado un choque con Francisco Chaverra durante una jugada en la que ambos intentaban atacar.

Según explicó posteriormente el futbolista, después del contacto sintió un dolor que describió como “un chuzón” y llegó a pensar que podía haberse fracturado una costilla.

El defensor intentó comunicarle a uno de sus compañeros que el dolor estaba relacionado con esa zona, pero el mensaje fue interpretado de otra manera y terminó generando alarma dentro del equipo.

La situación obligó a la entrada de la ambulancia para retirar al jugador del terreno de juego.

¿Qué dijeron los exámenes médicos de Viáfara?

Ya en la zona mixta de El Campín, Viáfara entregó un parte de tranquilidad y explicó lo que realmente había ocurrido.

“No, bien, gracias a Dios. Solo que hubo una mala información, o sea, una desinformación. Tuve un choque con Chaverra (...) y desde ahí me quedó como un chuzón. Pensé que, de pronto, me había fracturado una costilla”, contó.

El defensor también confirmó que fue sometido a diferentes exámenes después del episodio y que los resultados no evidenciaron una afectación de gravedad.

“No, bien. Me hicieron todos los exámenes, pero no tengo nada grave, gracias a Dios. No hay fractura, no hay nada”, afirmó.

De esta manera, el propio jugador descartó que el episodio hubiera estado relacionado con una emergencia cardíaca y explicó que todo se produjo por las consecuencias del impacto.

¿Cómo terminó el partido entre Millonarios y Cali?

El compromiso terminó 1-1. Deportivo Cali se fue arriba con un gol de Johan Martínez al minuto 39, mientras que Francisco Chaverra igualó para Millonarios al 60.

El resultado dejó al equipo bogotano en el cuarto lugar con 13 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Rafael Dudamel quedó en la undécima posición con nueve unidades.

La próxima jornada enfrentará a Millonarios con Cúcuta Deportivo y a Deportivo Cali con Once Caldas.

Así, el principal susto de la noche terminó con una noticia tranquilizadora para Viáfara: el dolor fue consecuencia del golpe y los exámenes no encontraron fracturas ni otra lesión grave.