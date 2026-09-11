Suspenden de manera provisional la aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo

Este viernes 11 de septiembre se conoció que un juzgado de Putumayo ordenó suspender de manera provisional la aspersión aérea con glufosinato de amonio que se iba a iniciar el 15 de septiembre en el departamento.

Suspenden aspersión aérea que iba a iniciar en Putumayo

La decisión se tomó luego de la admisión de una acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social que alegaba violación a varios derechos fundamentales.

La organización argumentó que la Resolución 007 del 18 de agosto de 2026, mediante la cual se autorizó un plan piloto controlado y evaluable para erradicar cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, podría poner en riesgo derechos relacionados con la salud, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y la protección de las comunidades de la región.

Uno de los principales argumentos del despacho fue la falta de información disponible sobre aspectos fundamentales del plan piloto. Según el documento, los estudios técnicos, instrumentos cartográficos y demás soportes que, de acuerdo con la resolución, hacen parte de la decisión administrativa, todavía no habían sido entregados al juzgado ni estaban publicados en los sitios oficiales de las entidades involucradas.

"La medida pretende ejecutarse en un territorio de especial relevancia ecológica, caracterizado por su riqueza hídrica, biodiversidad y presencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, sin que exista información pública suficiente que permita descartar razonablemente posibles riesgos para la salud humana, los ecosistemas, las fuentes hídricas, los cultivos lícitos y las especies polinizadoras de la región", se lee en el documento.

Expertos aseguran que uso de glufosinato no es el adecuado

Por su parte, Javier Flórez, exdirector del programa contra cultivos ilícito, aseguró, en diálogo con este medio, que el uso del glufosinato de amonio no sería el adecuado para erradicar los cultivos de coca en el país y advirtió que sus efectos podrían generar graves consecuencias.

Además, explicó que varios estudios realizados anteriormente en el país demostraron que el mejor herbicida para esta problemática es el glifosato.

"El glifosato, por ser un herbicida sistémico, pues golpea de manera mucho más contundente que el glufosinato de amonio. El Glifosato llega al sistema vascular de la planta y destruye la raíz, mientras que el glufosinato solo quema las partes que toca al contacto, sin eliminar completamente la mata", indicó.