Incendio en colegio de la República Democrática del Congo deja 26 niños muertos

Una tragedia sacudió este jueves a Bukavu, en la República Democrática del Congo (RDC), luego de que un incendio desatara una estampida al interior de una escuela.

El hecho dejó al menos 26 niños muertos y otros 25 heridos, según informó Unicef en un comunicado divulgado este viernes.

El incendio comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, cuando los estudiantes se encontraban en clases.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido cuál fue el origen de las llamas, que se iniciaron en inmediaciones del centro educativo.

La emergencia provocó momentos de pánico entre los estudiantes. Ante el temor generado por el fuego, los menores intentaron salir del lugar de manera apresurada, desencadenando una estampida.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, varios de los niños fallecieron por asfixia durante la emergencia.

La mayoría de las víctimas son niñas

El grupo armado M23, que controla Bukavu desde febrero de 2025, confirmó mediante un comunicado la muerte de 26 menores y anunció tres días de luto nacional por la tragedia.

Según el reporte, entre las víctimas se encuentran 20 niñas y seis niños. Además, se anunció la apertura de una investigación para determinar las circunstancias que provocaron el incendio y establecer cómo se desarrolló la emergencia.

Los equipos de atención también reportaron que al menos otros 25 niños resultaron heridos durante la estampida y reciben atención tras el hecho.

Bukavu, una ciudad afectada por los incendios y el conflicto

Bukavu está ubicada a orillas del lago Kivu, en la provincia de Kivu del Sur, una región que enfrenta desde hace años una compleja situación de violencia y conflicto armado.

La ciudad, además, registra incendios con frecuencia. En este caso, el fuego ocurrió mientras los menores permanecían dentro del colegio, convirtiendo rápidamente una jornada habitual de clases en una emergencia que terminó con decenas de víctimas.

La tragedia ocurre en un país marcado por el conflicto interno y la presencia de grupos armados. Bukavu permanece bajo control del M23, organización respaldada por Ruanda, desde febrero de 2025.

RELACIONADO Entrada masiva de migrantes marroquíes a enclave español en África ya dejó nueve muertos

Preparan el entierro de las víctimas

Como parte de las medidas anunciadas tras la tragedia, se establecieron tres días de luto nacional y se inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, familiares y habitantes de Bukavu se preparan para despedir a los menores fallecidos. Una ceremonia de entierro está prevista para el sábado, en medio del dolor provocado por una tragedia que cobró la vida de 26 niños.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.