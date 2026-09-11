En Antioquia 40 hospitales cerrarán los servicios no urgentes a afilados de EPS Coosalud

Una crisis financiera en el sistema de salud de Antioquia obligará a 40 hospitales públicos del departamento a suspender servicios no urgentes para afiliados de la EPS Coosalud.

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La medida comenzará a regir a partir del lunes 14 de septiembre como consecuencia del incumplimiento sistemático en los pagos por parte de la entidad promotora de salud.

La decisión, que afectará a miles de usuarios, se produce tras ocho días de espera sin que la EPS Coosalud honre los compromisos de pago correspondientes al mes de septiembre.

Según reportaron las directivas de los centros hospitalarios afectados, la entidad asumió la obligación desde la semana anterior de transferir los recursos adeudados, pero hasta la fecha no ha cumplido con esta promesa.

¿Qué servicios suspenderán los 40 hospitales de Antioquia por falta de pago?

Los hospitales públicos enfrentan una situación crítica que compromete su operatividad básica.

"No tienen con qué pagar la nómina de sus empleados ni con qué comprar los medicamentos y demás insumos para atender a los usuarios de la EPS Coosalud", explicó un representante de los hospitales.

La medida de cierre parcial de servicios afectará exclusivamente a consultas y procedimientos no urgentes, mientras que los servicios de urgencias continuarán operando para garantizar la atención de casos que requieran intervención inmediata.

Esta decisión busca racionalizar los recursos disponibles ante la falta de pagos por parte de la EPS.

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Ante la magnitud de la crisis, los hospitales emitieron un llamado urgente a las máximas autoridades del país. El pronunciamiento está dirigido al presidente, a la Ministra de Salud, a la Superintendente de Salud y directamente a los directivos de la EPS Coosalud, exigiendo que se realicen los pagos pendientes de manera inmediata.

Los centros asistenciales advirtieron que sin los recursos adeudados, resulta imposible mantener la calidad en la prestación de servicios médicos.