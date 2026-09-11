Alcalde de Bucaramanga revela cómo avanza el plan de recuperación de parques y de la seguridad

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, habló con José Manuel Acevedo de los avances de su gestión centrada en recuperar la imagen de la 'ciudad bonita' y mejorar la seguridad ciudadana.

Portilla, quien se encuentra en la fase final de un período atípico, además explicó lo que espera dejar para la ciudad.

¿Cómo se intervendrán los parques de Bucaramanga?

Bucaramanga ha sido conocida durante muchos años como ‘la Ciudad Bonita’, ‘la Ciudad de los Parques’, pero estamos en ese proceso de recuperación de eso que tanto nos identificaba, que es los parques de nuestra ciudad. El Parque Bolívar es uno de los 50 parques que estamos recuperando, restaurando bajo este mismo componente.

Este componente de recuperación de parques es extraordinario, es un componente de obra civil, de arreglo, de recuperación de los juegos para los niños, de los gimnasios para el adulto mayor, pero un componente muy alto de reverdecimiento de nuestro parque. Más de 37,000 plantas estamos sembrando en este momento en este parque.

Para que los parques y las ciudades funcionen necesitan seguridad. ¿Cómo va el Plan Avispa?

El Plan Avispa se trata de un trabajo itinerante, sorpresa. Llegamos en cualquier momento del día y de la ciudad a un semáforo y hacemos el registro a persona y el registro al vehículo. Muchas veces nos hemos encontrado una infinidad de armas blancas, armas de fuego, sustancias psicoactivas. ¿Qué hace una persona en una motocicleta con un arma blanca en su pretina? En ese momento inmediatamente lo capturamos.

¿La justicia lo apoya en eso o hay que hacerle un llamado a fiscales y jueces?

Indudablemente la armonía entre la Policía, la Fiscalía y la rama judicial se tiene que fortalecer porque nosotros nos desgastamos todos los días estando en la calle, capturando, los ponemos muchas veces a disposición de las autoridades, pero a los dos días o tres días ya lo vemos otra vez en la casa.

¿Cómo quiere que recuerden a Cristian Portilla cuando se vaya de la Alcaldía?

Que recuperamos a esa ‘Ciudad Bonita’, que recuperamos a esa ‘Ciudad de los Parques’, que recuperamos la tranquilidad, que le aportamos un componente muy importante a esa ciudad que se estaba dormida en un tiempo, pero que hoy la estamos recuperando, una ciudad bonita y una ciudad segura.