CANAL RCN
Colombia Video

Alcalde de Bucaramanga revela cómo avanza el plan de recuperación de parques y de la seguridad

La estrategia de seguridad incluye controles sorpresa en semáforos, mientras un programa ambiental contempla sembrar 37.000 plantas en espacios públicos.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
06:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, habló con José Manuel Acevedo de los avances de su gestión centrada en recuperar la imagen de la 'ciudad bonita' y mejorar la seguridad ciudadana.

Portilla, quien se encuentra en la fase final de un período atípico, además explicó lo que espera dejar para la ciudad.

¿Cómo se intervendrán los parques de Bucaramanga?

Bucaramanga ha sido conocida durante muchos años como ‘la Ciudad Bonita’, ‘la Ciudad de los Parques’, pero estamos en ese proceso de recuperación de eso que tanto nos identificaba, que es los parques de nuestra ciudad. El Parque Bolívar es uno de los 50 parques que estamos recuperando, restaurando bajo este mismo componente.

Motociclistas en Bucaramanga intentan evadir la Ley a golpes: agresor tenía los documentos vencidos hace seis años
RELACIONADO

Motociclistas en Bucaramanga intentan evadir la Ley a golpes: agresor tenía los documentos vencidos hace seis años

Este componente de recuperación de parques es extraordinario, es un componente de obra civil, de arreglo, de recuperación de los juegos para los niños, de los gimnasios para el adulto mayor, pero un componente muy alto de reverdecimiento de nuestro parque. Más de 37,000 plantas estamos sembrando en este momento en este parque.

Para que los parques y las ciudades funcionen necesitan seguridad. ¿Cómo va el Plan Avispa?

El Plan Avispa se trata de un trabajo itinerante, sorpresa. Llegamos en cualquier momento del día y de la ciudad a un semáforo y hacemos el registro a persona y el registro al vehículo. Muchas veces nos hemos encontrado una infinidad de armas blancas, armas de fuego, sustancias psicoactivas. ¿Qué hace una persona en una motocicleta con un arma blanca en su pretina? En ese momento inmediatamente lo capturamos.

¿La justicia lo apoya en eso o hay que hacerle un llamado a fiscales y jueces?

Indudablemente la armonía entre la Policía, la Fiscalía y la rama judicial se tiene que fortalecer porque nosotros nos desgastamos todos los días estando en la calle, capturando, los ponemos muchas veces a disposición de las autoridades, pero a los dos días o tres días ya lo vemos otra vez en la casa.

Capturan en Bucaramanga a alias Cecilio, presunto integrante del Tren de Aragua
RELACIONADO

Capturan en Bucaramanga a alias Cecilio, presunto integrante del Tren de Aragua

¿Cómo quiere que recuerden a Cristian Portilla cuando se vaya de la Alcaldía?

Que recuperamos a esa ‘Ciudad Bonita’, que recuperamos a esa ‘Ciudad de los Parques’, que recuperamos la tranquilidad, que le aportamos un componente muy importante a esa ciudad que se estaba dormida en un tiempo, pero que hoy la estamos recuperando, una ciudad bonita y una ciudad segura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Capturaron en Soacha a objetivo de valor de Ecuador, alias comandante 7

Gobierno Nacional

Suspenden de manera provisional la aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo

Nueva York

Bomberos de Medellín rindieron homenaje a los 343 compañeros de Nueva York que murieron el 11-S

Otras Noticias

Deportivo Cali

¿Qué le pasó a Fabián Viáfara? El defensor explicó el susto que vivió en El Campín

Viáfara reveló la verdadera razón por la que salió en ambulancia.

James Rodríguez

"Como fan del fútbol, me da tristeza": La Liendra sobre fichaje de James a Nacional

El creador de contenido afirmó que acude ocasionalmente al estadio a ver los partidos de Atlético Nacional.

Estados Unidos

En video: más de 2.000 drones recrearon las torres gemelas como homenaje a las víctimas

Subsidios

Así puede acceder a los subsidios de vivienda VIS y VIP en Bogotá

Conciertos

Temporada de conciertos: 5 tips para cuidar la audición según expertos