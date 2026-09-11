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Aerolínea de Estados Unidos anuncia alianza con Colombia para vuelos sin escala desde Orlando

La aerolínea hace su primera expansión hacía Latinoamérica con vuelos sin escala desde el Aeropuerto Internacional de Orlando a Colombia.

Aerolínea de USA anuncia alianza con Colombia para vuelos sin escala.
Foto: Frontier Airlines

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
07:03 p. m.
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Frontier Airlines, aerolínea estadounidense de bajo costo, anunció este 10 de septiembre una importante alianza con Colombia para operar sus primeros vuelos hacia Sudamérica; en el comunicado oficial, informaron que la operación iniciará en diciembre de 2026 y conectará, sin escalas, al Aeropuerto Internacional de Orlando con Bogotá, Cartagena y Medellín.

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Como motivo de la inauguración, la aerolínea anunció que ofrecerá tarifas desde los 99 dólares para viajar en fechas establecidas. “Creemos que existe una gran demanda insatisfecha de viajes de bajo costo entre Orlando y Colombia, y esperamos ofrecer opciones de vuelo asequibles entre estos dos magníficos destinos”, afirmó Tyri Squyres, vicepresidenta de asuntos públicos y del consumidor de Frontier Airlines.

Frecuencia inicial de 6 viajes por semana con posibilidad de aumento

Frontier anunció que, inicialmente, la frecuencia de vuelos será de 6 por semana y aumentará a un servicio diario a partir de marzo de 2027. Las fechas programadas para los primeros viajes son las siguientes:

  • Orlando a Medellín: 10 de diciembre de 2026,
  • Orlando a Bogotá: 14 de diciembre de 2026
  • Orlando a Cartagena: 19 de diciembre de 2026

Los vuelos hacia Medellín y Cartagena tendrán una tarifa inicial de 169 USD y 129 USD, respectivamente.

“Ampliar las opciones de aerolíneas en estas rutas ofrece a los viajeros más alternativas, fortalece nuestra conectividad con Colombia y refleja la fuerte demanda de viajes internacionales asequibles entre Florida Central y Sudamérica”, anunciaron las autoridades del aeropuerto de Orlando.

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Impulso económico y más opciones de conexión con Estados Unidos

Mauricio Gómez, ministro de Comercio, Industria y Turismo, destacó la importancia de esta nueva alianza y la importancia para la economía del país. Además, afirmó que así se lograrán nuevas alianzas entre empresarios e inversionistas que se reúnan en Colombia.

Actualmente, ya son más de 350 los vuelos semanales que conectan a Estados Unidos con Colombia.

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