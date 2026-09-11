“Un romance de verano”: Martha Isabel Bolaños habló de su pareja en Bali

Un viaje a Indonesia terminó convirtiéndose en una experiencia sentimental inesperada para Martha Isabel Bolaños. La actriz y DJ contó que durante 20 días vivió un romance con un hombre al que ya conocía de Colombia, pero cuya identidad decidió mantener en reserva incluso en las fotografías que publicó desde Bali.

La relación, según explicó, estuvo marcada desde el comienzo por una condición clara: ambos sabían que el vínculo tendría una fecha de finalización.

¿Quién es el hombre con el que Martha Isabel viajó a Bali?

La identidad del acompañante sigue siendo un misterio. Bolaños explicó que conocía al hombre desde Colombia y que ambos volvieron a encontrarse mientras ella estaba en Australia, país al que había viajado por compromisos como DJ.

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Después de ese reencuentro, decidieron continuar juntos el viaje y se trasladaron a Bali. Durante esos días compartieron como pareja y disfrutaron de una relación que, de acuerdo con la artista, nunca estuvo planteada como algo permanente.

“Fue una experiencia divina porque sabíamos que iba a durar solamente esos días”, contó en una entrevista con Alerta Bogotá.

Martha también recordó la experiencia como un “summer love”, expresión que utilizó para describir una relación intensa, pero limitada al periodo de vacaciones.

¿Por qué terminó el romance de Martha en Bali?

La historia llegó a su fin cuando terminaron las vacaciones y cada uno tuvo que regresar a sus respectivas actividades.

Aunque dejaron de ser pareja, la actriz explicó que continúan en contacto y que actualmente mantienen una relación de amistad. No reveló el nombre del hombre ni entregó detalles sobre una posible reconciliación.

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En redes sociales, Bolaños sí mostró parte de su experiencia en Indonesia, aunque tomó la decisión de no revelar el rostro de su acompañante. Esa reserva mantuvo el misterio alrededor de quien compartió con ella aquellos días.

¿Qué busca Martha Isabel Bolaños en una relación?

La actriz también aprovechó la conversación para hablar de los límites que establece al momento de relacionarse sentimentalmente.

Entre sus condiciones está no aceptar comportamientos que reduzcan a las mujeres únicamente a su apariencia física. Tampoco quiere vínculos en los que la otra persona intente avanzar demasiado rápido o ignore sus tiempos.

Bolaños también señaló que para ella la generosidad y los detalles son importantes y que busca una relación construida desde el respeto.

Entre sus llamados “no negociables” mencionó las miradas que considera incómodas, las propuestas demasiado rápidas y la falta de generosidad. “Yo he amado y me han amado”, afirmó al recordar sus experiencias personales.

¿Por qué Martha Isabel Bolaños decidió no tener hijos?

Durante la misma entrevista, la artista habló de otra decisión importante de su vida: no ser madre.

Bolaños aseguró que no se arrepiente de no haber tenido hijos y explicó que, aunque considera que habría sido una buena madre, nunca sintió que la maternidad fuera el camino que quería seguir.

“Yo le doy gracias a Dios de no tener hijos, yo no nací para ser mamá”, manifestó.

La actriz también señaló que su estilo de vida, marcado por los viajes y sus actividades profesionales, habría sido diferente con hijos. Según explicó, considera que la maternidad habría limitado algunas de las experiencias que ha decidido priorizar.

Con estas declaraciones, Martha Isabel Bolaños volvió a hablar abiertamente sobre su vida personal, aunque mantuvo bajo reserva la identidad del hombre con quien protagonizó aquel romance durante su viaje a Bali.