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Dos jóvenes aviadores colombianos habrían sido secuestrados en Vichada y trasladados a Venezuela

Óscar y Bernardo desaparecieron el 20 de agosto tras ser abordados por desconocidos. Familiares recibieron audio informando sobre un fallecimiento.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2026
09:16 p. m.
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Dos estudiantes de aviación colombianos permanecen desaparecidos desde el pasado 20 de agosto en Puerto Carreño, departamento de Vichada, en un caso que involucra un presunto secuestro y posible traslado forzado a territorio venezolano.

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Colombianos habrían sido secuestrados

Óscar y Bernardo se encontraban realizando prácticas de aviación en Puerto Carreño cuando perdieron contacto con sus familias. Aunque tenían programado regresar a la capital colombiana el 16 de agosto, las condiciones climáticas adversas obligaron a cancelar el vuelo en múltiples ocasiones.

“Lo extrañamos mucho, lo necesitamos acá con nosotros (...) él no tenía que haberse ido nunca”, aseguró Katerine Carvajal, hermana de Óscar Mauricio Carvajal.

“Él dijo que ya el viernes 21 regresaba a Bogotá. El 21, desde las 5 y media de la mañana, empezamos a llamarlo y ya no nos respondió”, añadió la mujer.

Según el relato que Óscar proporcionó a su padre, en el tercer intento de despegue fueron abordados por un grupo de desconocidos. Los familiares denuncian que ambos jóvenes habrían sido obligados a transportar un cargamento de naturaleza desconocida y posteriormente habrían sido trasladados hacia Venezuela por presuntos hombres armados.

“Le dijo que, la tercera vez que intentaron volar para acá Bogotá (...). ‘Cuando aterrizamos llegaron unas camionetas y nos recogieron. Nos llevaron en unas lanchas, caminamos mucho tiempo y nos dijeron que si no volábamos la avioneta nos iban a matar’. Que era para Venezuela”, explicó Carvajal.

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¿Qué pasó con los jóvenes aviadores?

La situación tomó un giro inesperado, días después de la desaparición, ya que la familia recibieron un audio donde se les informaba que uno de los jóvenes habría fallecido en el Amazonas. Esta información no ha podido ser confirmada por las autoridades.

Las familias afectadas han solicitado asistencia tanto a las autoridades colombianas como a las venezolanas para localizar a los jóvenes. Sin embargo, hasta el momento no existen registros oficiales de un ingreso formal de Óscar y Bernardo a territorio venezolano, lo que complica las labores de búsqueda y genera mayor incertidumbre.

Este contenido cuenta con fragmentos de IA y fue editado por un periodista de Noticias RCN.

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