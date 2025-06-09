CANAL RCN
Colombia Video

Grave panorama de extorsiones en Cúcuta: cinco camiones incinerados en dos semanas

Comerciantes en Norte de Santander encienden las alarmas por las devastadoras represalias del ELN en casos de extorsión.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
09:09 p. m.
En Norte de Santander, cinco camiones han sido incinerados en los últimos 15 días. Se trata de una situación que por supuesto, ha generado temor por un posible desabastecimiento en Cúcuta y su área metropolitana.

Según las autoridades, se trataría de ataques extorsivos del ELN. Wilman Tarazona, representante del gremio de supermercados de Cúcuta.

Seguimos siendo blanco de extorsiones, más que todo que llegan a nuestros negocios, sectores como La Parada, El Escobal, San Faustino, San Gerardo, El Puerto.

Cinco camiones incinerados en Cúcuta por extorsiones en dos semanas

En 15 días se ha reportado la incineración de cinco camiones de importantes empresas de bebidas, lo que ha generado temor y preocupación por un posible desabastecimiento en el área metropolitana de Cúcuta.

Sabemos que somos blancos totalmente todos los días, pero hay un modo de operando y que ya los hemos detectado.

Los ataques más recientes se han registrado en corredores viales clave, como la vía que conecta a la Don Juana con Chinácota.

Con estos incidentes, los atacantes detienen a los vehículos de carga, obligan a los conductores a descender y, sin importar la mercancía, les prenden fuego.

ELN estaría detrás de la incineración de camiones en Cúcuta

Según investigaciones, estos actos no son aleatorios. La Policía y el Ejército han relacionado los ataques con un patrón de intimidación y extorsión del ELN.

Eduardo Quintero, presidente de Asobares Cúcuta, explicó que “el temor de estos empresarios de sacar sus vehículos con sus mercancías y que puedan volver a ser sus vehículos incinerados o vandalizados.

La extorsión no es nueva para los comerciantes de Norte de Santander, pero sí se ha intensificado y ha tomado una dimensión más violenta que termina en una disminución de las ventas y afectación a la productividad de esta región.

