Dos hombres robaron a pasajeros de un bus del SITP e intentaron escapar en un taxi

Uniformados de la Policía estaban patrullando el barrio Niza en el norte de Bogotá, cuando la central de radio les alertó que un robo acababa de ocurrir a pocas cuadras.

El crimen se presentó al interior de un bus del SITP. Dos hombres, de 21 y 30 años respectivamente, se subieron al vehículo y utilizando un arma, intimidaron al resto de pasajeros para robarles sus pertenencias.

Ladrones utilizaron un arma traumática

Tras cometer el robo, los ladrones emprendieron la huida en un taxi. Al llegar al lugar donde ocurrió el crimen, una víctima le contó a los policías los detalles, lo cual permitió que la captura se desarrollara en poco tiempo.

A pocas cuadras, el taxi pudo ser interceptado y las autoridades pudieron requisar a los ladrones. En su poder tenían un arma traumática, cuatro celulares y bolsos que habían robado hace algunos minutos. Uno de ellos tiene antecedentes por lesiones personales.

Los paraderos del SITP más peligrosos

En agosto de 2024, la concejal Diana Diago dio a conocer cuáles eran los paraderos del SITP más peligrosos, acorde a las cifras de la Policía y Secretaría de Seguridad: Barrio Meissen (Ciudad Bolívar), Parque La Clarita (Engativá), Prados de la Alameda (Fontibón), Barrio San Carlos (Tunjuelito) y Barrio La Aurora II (Usme).

Además, a finales del año pasado, la concejal también dio a conocer el top 6 de las estaciones de Transmilenio con mayores índices de atracos: Avenida Jiménez con Calle 13, Avenida Jiménez con Caracas, Ricaurte, Portal del Tunal, Calle 100 y Portal del Norte.

Diago informó que en lo corrido de 2024, 4.573 hurtos de celulares ocurrieron en la capital. Del total, el 59% se presentó al interior de los buses: 44% en Transmilenio y 15% en SITP.

Otro dato preocupante mostrado por la concejal fue que los casos de lesiones en estaciones y portales de Transmilenio tuvieron incrementos preocupantes en comparación con los últimos cinco años.