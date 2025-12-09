CANAL RCN
Colombia

Dos hombres robaron a pasajeros de un bus del SITP e intentaron escapar en un taxi

El hecho se presentó en un barrio de la localidad de Suba, norte de Bogotá.

Ladrones querían escapar tras robar en un SITP.
Ladrones querían escapar tras robar en un SITP. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
04:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uniformados de la Policía estaban patrullando el barrio Niza en el norte de Bogotá, cuando la central de radio les alertó que un robo acababa de ocurrir a pocas cuadras.

VIDEO | Clientes vivieron segundos de pánico durante violento atraco en el norte de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Clientes vivieron segundos de pánico durante violento atraco en el norte de Bogotá

El crimen se presentó al interior de un bus del SITP. Dos hombres, de 21 y 30 años respectivamente, se subieron al vehículo y utilizando un arma, intimidaron al resto de pasajeros para robarles sus pertenencias.

Ladrones utilizaron un arma traumática

Tras cometer el robo, los ladrones emprendieron la huida en un taxi. Al llegar al lugar donde ocurrió el crimen, una víctima le contó a los policías los detalles, lo cual permitió que la captura se desarrollara en poco tiempo.

A pocas cuadras, el taxi pudo ser interceptado y las autoridades pudieron requisar a los ladrones. En su poder tenían un arma traumática, cuatro celulares y bolsos que habían robado hace algunos minutos. Uno de ellos tiene antecedentes por lesiones personales.

Los paraderos del SITP más peligrosos

En agosto de 2024, la concejal Diana Diago dio a conocer cuáles eran los paraderos del SITP más peligrosos, acorde a las cifras de la Policía y Secretaría de Seguridad: Barrio Meissen (Ciudad Bolívar), Parque La Clarita (Engativá), Prados de la Alameda (Fontibón), Barrio San Carlos (Tunjuelito) y Barrio La Aurora II (Usme).

Violento atraco en famoso bar de Bogotá: cuatro ladrones en moto se llevaron todo
RELACIONADO

Violento atraco en famoso bar de Bogotá: cuatro ladrones en moto se llevaron todo

Además, a finales del año pasado, la concejal también dio a conocer el top 6 de las estaciones de Transmilenio con mayores índices de atracos: Avenida Jiménez con Calle 13, Avenida Jiménez con Caracas, Ricaurte, Portal del Tunal, Calle 100 y Portal del Norte.

Diago informó que en lo corrido de 2024, 4.573 hurtos de celulares ocurrieron en la capital. Del total, el 59% se presentó al interior de los buses: 44% en Transmilenio y 15% en SITP.

Otro dato preocupante mostrado por la concejal fue que los casos de lesiones en estaciones y portales de Transmilenio tuvieron incrementos preocupantes en comparación con los últimos cinco años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Clan del Golfo

¿Quién es alias ‘El Gato’? El cabecilla del Clan del Golfo capturado en Antioquia y buscado por la Interpol

Asesinatos en Colombia

Cárcel para mujer que habría asesinado a sus exparejas: rompió en llanto durante la captura

Gobierno Nacional

Congreso advierte que artículos del presupuesto 2026 daría facultades extraordinarias al presidente Petro

Otras Noticias

América de Cali

"Vamos a hacer que vuelvan al estadio": David González habló sobre la hinchada de América de Cali

El nuevo técnico del cuadro escarlata habló sobre el reto que le espera durante este semestre sin poder dirigir desde la raya.

Reino Unido

Por vínculos con Epstein, Reino Unido destituye a su embajador en Washington

Una carta de cumpleaños y una serie de correos entre ambos habría motivado al Ministerio a removerlo de su cargo.

Artistas

Exesposa de reconocido cantante colombiano se accidentó y fue hospitalizada: este es su estado

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura