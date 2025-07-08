CANAL RCN
Colombia Video

Ladrones fueron capturados luego de intentar robar costoso vehículo en Bogotá

El hecho se presentó en Puente Aranda. Uno de los capturados tiene antecedentes.

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
02:44 p. m.
La Policía frustró el robo de un vehículo en la localidad de Puente Aranda. ¿Cómo ocurrió este suceso?

El hecho ocurrió en el barrio La Alquería. Uniformados del CAI Tejar recibieron el llamado de que unas personas habían robado un vehículo de alta gama mediante el uso de armas.

¿Dónde y cómo ocurrió el crimen?

Tras el respectivo anuncio, se puso en marcha un Plan Candado, lo cual permitió que la camioneta blanca fuera interceptada sobre la avenida Primera de Mayo. Al verse acorralados, los delincuentes abandonaron el vehículo en Tintal y huyeron hacia un conjunto residencial.

Un policía pudo ubicarlos y los habitantes del sector los golpearon. Ambos hombres fueron capturados y en las próximas horas podrían dictarles medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades también incautaron un arma y seis proveedores.

Luego de registrarlos, se supo que uno de ellos tenía antecedentes por porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales. La camioneta que intentaron robar está avaluada en 110 millones de pesos.

¿Cuántos robos de automotores ocurren en Bogotá?

Con base en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía, se supo que durante el primer semestre de este año, se cometieron 1.477 hurtos de vehículos en la capital.

Esta cifra, comparada con la de 2024, arrojó una reducción del 33.3%. Un año atrás, los casos alcanzaron el número de 2.213 (una diferencia de 736).

Para este año, los crímenes se cometieron principalmente en las noches, exceptuando los domingos. Además, el mes más complejo fue abril con 286 casos. En cambio, marzo fue el que menos hechos reportó (197).

El comportamiento de este crimen en las localidades durante este 2025 fue así: Usaquén (22), Chapinero (21), Santa Fe (23), San Cristóbal (61), Usme (46), Tunjuelito (43), Bosa (71), Kennedy (278), Fontibón (91), Engativá (168), Suba (102), Barrios Unidos (44), Teusaquillo (49), Los Mártires (31), Antonio Nariño (37), Puente Aranda (172), Candelaria (4), Rafael Uribe Uribe (82) y Ciudad Bolívar (98). 34 casos no se supieron dónde ocurrieron.

