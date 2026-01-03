¿Ser perfeccionista afecta la salud mental? Expertos advierten sobre riesgos

La búsqueda de la excelencia puede tener un doble filo. Ser perfeccionista, más allá de una simple etiqueta de personalidad, se ha convertido en un tema de debate en psicología clínica y salud pública.

Investigaciones recientes sugieren que este rasgo puede influir de forma significativa en el bienestar emocional, especialmente cuando el perfeccionismo se vuelve rígido y autocrítico.

Según un metaanálisis publicado en Personality and Individual Differences, el perfeccionismo está sólidamente vinculado con síntomas de ansiedad, estrés y depresión.

El estudio, que revisó más de 400 investigaciones sobre el tema, encontró que las personas con niveles altos de perfeccionismo mostraron mayor vulnerabilidad a experimentar malestar psicológico que quienes tienen estándares más flexibles.

¿Por qué el perfeccionismo puede afectar la salud mental?

Los psicólogos distinguen dos formas de perfeccionismo: adaptativo y maladaptativo. El primero se caracteriza por aspirar a objetivos altos sin que afecte negativamente la autoestima.

En cambio, el perfeccionismo maladaptativo implica una autocrítica severa, miedo al fracaso y la creencia de que cualquier error es inaceptable. Esta última forma ha sido especialmente relacionada con consecuencias mentales adversas.

Un estudio publicado en Clinical Psychology Review indica que el perfeccionismo maladaptativo está asociado con mayores riesgos de ansiedad y depresión a lo largo del tiempo.

El análisis demostró que la necesidad de cumplir con estándares inalcanzables puede desencadenar estrés crónico, pensamientos rumiativos y un sentimiento prolongado de insuficiencia personal.

Los mecanismos detrás de estos efectos se explican, en parte, por la constante evaluación negativa que realizan las personas perfeccionistas sobre su rendimiento.

Esta tendencia eleva los niveles de cortisol —la hormona del estrés— y puede afectar funciones cerebrales relacionadas con el estado de ánimo y la toma de decisiones.

¿Ser perfeccionista siempre es negativo?

No siempre. El perfeccionismo adaptativo, también llamado “perfeccionismo saludable”, puede estar asociado con motivación, disciplina y altos logros académicos o laborales.

Sin embargo, cuando los estándares son inflexibles y se convierten en una fuente constante de autocrítica, los expertos advierten que la salud mental puede verse comprometida.

La Asociación Americana de Psicología (APA) señala que este patrón puede contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y problemas de autoestima, especialmente en jóvenes expuestos a altos niveles de presión social o académica.

Para muchos especialistas, la clave está en aprender a equilibrar la ambición con la autoaceptación. Técnicas como la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento en regulación emocional han mostrado eficacia en ayudar a las personas a manejar expectativas poco realistas y reducir efectos negativos sobre la salud mental.

En un mundo que celebra la excelencia, entender los riesgos del perfeccionismo puede ser un paso importante para proteger el bienestar psicológico. No se trata de renunciar a las metas altas, sino de ajustar el diálogo interno para que la búsqueda de logros no sacrifique la salud emocional.