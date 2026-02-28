Consejo de seguridad en Río de Oro ordena refuerzo militar tras ataque del ELN

Este viernes, en el municipio de Río de Oro, sur del Cesar, la guerrilla del ELN hostigó la estación de Policía de la zona. En medio del ataque fue asesinado el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro, de 36 años.

RELACIONADO Gobierno ofrece millonaria recompensa por los responsables de la violencia que enfrenta el sur de Bolívar

La ofensiva armada puso en riesgo a la comunidad del barrio Los Cristales, donde los insurgentes se apostaron en la parte alta del sector.

Consejo de seguridad y medidas inmediatas

Tras los hechos, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario en el municipio. Allí se definió el aumento del pie de fuerza tanto de la Policía como del Ejército, con el propósito de evitar que se repitan ataques similares.

RELACIONADO Ataque a helicóptero del Ejército en Bolívar deja 8 militares heridos

Además, se estableció una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los responsables.

Impacto en la comunidad y suspensión de actividades

El ataque no solo afectó a la institución policial, sino que generó temor entre los habitantes de Río de Oro. Debido a la alteración del orden público, fueron suspendidas todas las capacitaciones para jurados de votación, tanto en la cabecera municipal como en veredas y corregimientos.

Las autoridades locales, junto con la Policía Nacional y el Ejército, anunciaron que continuarán sosteniendo consejos de seguridad para tomar decisiones de fondo frente a la situación.