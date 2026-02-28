CANAL RCN
Imputarán a cinco personas por el asesinato de Juan Felipe Rincón en el sur de Bogotá

El hecho se dio en noviembre de 2024 y ha dejado varias dudas.

febrero 28 de 2026
02:27 p. m.
Tras un año de pesquisas, la Fiscalía determinó que imputará a cinco personas por el delito de tortura en el caso de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón.

El joven fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá; cuando recibió un disparo en el tórax.

¿Quiénes serán los imputados?

Los imputados serán Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres y otras tres personas, quienes además enfrentarán cargos por uso de menores en la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de pruebas materiales, y soborno a testigos.

La decisión de la Fiscalía se fundamenta en irregularidades detectadas durante la recolección de pruebas y en declaraciones de testigos.

Con respecto al suceso, el joven de 21 años fue asesinado en circunstancias que han sido confusas. Una de las hipótesis que se manejó era un intento de extorsión, pero las pruebas han conducido a otras posibilidades.

¿Qué se ha descubierto?

Lo cierto es que las cámaras mostraron que Rincón forcejó con los hoy imputados. También se ha investigado la posibilidad de que el arma fue accionada por uno de ellos o por el escolta de la víctima.

Durante la noche previa al hecho, se cree que el joven estuvo con una menor de edad, quien también lo acompañó el día siguiente.

Para diciembre del mismo año, Noticias RCN tuvo en exclusiva el testimonio de Sotelo: “Ese día fue muy confuso, fue una cosa que se salió de las manos. Sin embargo, ese día yo no portaba un arma de fuego, no portaba un arma letal. Portaba un arma conocida como co2 de aire comprimido no mortal”.

