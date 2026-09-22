Fuerte temblor se sintió en Colombia hace minutos: esta fue la magnitud reportada

En la madrugada de este 22 de septiembre de 2026, exactamente a las 2:35 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano detectó un movimiento telúrico que se originó en Chaparral, Tolima, y sobrepasó los 4.0 de magnitud.

Además, a las 6:00 de la mañana, la entidad confirmó un nuevo temblor en esa zona y la magnitud volvió a alcanzar los 4.0. ¿De cuánto fue la profundidad? Entérese a continuación.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia en la mañana de este 22 de septiembre de 2026

6:00 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia en la madrugada de este 22 de septiembre de 2026

2:35 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

¿Por qué se han registrado más de 130 temblores en Chaparral, Tolima, en los últimos días? Esto dijo el Servicio Geológico

A través de sus canales oficiales de comunicación, Freddy Tovar, el coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, recordó que en Tolima hay múltiples fallas geológicas y, por lo tanto, puede ser una zona propensa a los movimientos telúricos

"Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica", detalló.

"Sin embargo, la sismicidad que hemos registrado en estos dos últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas. Por eso, desde la Red Sismológica Nacional de Colombia seguiremos haciendo el monitoreo y avisaremos oportunamente ante cualquier evolución", concluyó Freddy Tovar.