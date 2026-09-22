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Esto se sabe de los animales que desalojaron de un hogar de paso en Fontibón, Bogotá

El IDPYBA recibió 58 perros y gatos luego de la restitución de espacio público en el lugar donde funcionaba Callejeros Fontibón.

Animales desalojados de su refugio
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

septiembre 22 de 2026
07:05 a. m.
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La situación de decenas de animales rescatados generó preocupación en Fontibón, luego de que se denunciara el desalojo del hogar de paso “Callejeros Fontibón”, un espacio que albergaba perros y gatos provenientes de las calles y de situaciones de maltrato y abandono.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre, en el marco de un operativo de restitución de espacio público. Según la información conocida posteriormente, el predio donde funcionaba el hogar de paso sería de carácter privado.

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Tras la intervención, residentes de la zona reportaron que los animales fueron trasladados en un vehículo y pidieron a las autoridades esclarecer su destino, así como las condiciones en las que permanecerían después del desalojo.

En medio de esto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal entregó información sobre qué pasó con ellos.

¿Qué pasó con los animales que estaban en el hogar de paso que desalojaron en Fontibón?

El equipo médico veterinario del IDPYBA recibió un total de 58 animales: 42 perros y 16 gatos, luego del operativo adelantado en Fontibón.

Los profesionales realizaron valoraciones clínicas para conocer las condiciones en las que se encontraban los animales. Como resultado de estas revisiones, se identificaron hallazgos de salud en nueve de ellos.

La cifra corresponde a cinco felinos y cuatro caninos que presentaron diferentes alteraciones y que requieren atención o seguimiento veterinario.

¿En qué estado estaban los gatos de ese refugio?

En el grupo de felinos, los médicos veterinarios encontraron varias condiciones que comprometían su estado de salud. Entre los hallazgos reportados se encuentran:

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  • Deshidratación severa.
  • Mioclonías, que son movimientos musculares involuntarios.
  • Letargia, un estado de decaimiento o disminución de la actividad.
  • Ictericia, identificada por la coloración amarillenta de las mucosas
  • Desnutrición.
  • Dolor durante la palpación.
  • Lesiones dermatológicas crónicas que no habían recibido tratamiento.
  • Pulicosis, una infestación por parásitos externos como las pulgas.

De acuerdo con el Instituto, estas alteraciones, sumadas a otras afectaciones de salud, hicieron necesario que los cinco gatos fueran hospitalizados.

Los animales permanecen bajo seguimiento constante por parte del equipo veterinario, con el objetivo de atender las condiciones detectadas y vigilar su evolución.

¿En qué estado estaban los perros de ese refugio?

La valoración de los caninos permitió identificar afectaciones en otros cuatro animales. En estos perros se encontraron dolencias neurológicas, mioclonías, letargia, dolor a la palpación y lesiones dermatológicas.

Estos hallazgos requieren atención veterinaria y seguimiento para establecer la evolución de cada animal y las medidas necesarias para su recuperación.

¿Qué pasó con los otros 49 animales?

Mientras nueve animales presentan hallazgos clínicos, los otros 49 perros y gatos se encuentran clínicamente estables, según el reporte del Instituto.

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Sin embargo, el equipo médico continúa realizando procedimientos de rutina y prevención para verificar sus condiciones y proteger su salud. Entre las actividades adelantadas se encuentran:

  • Exámenes clínicos y paraclínicos.
  • Desparasitación.
  • Vacunación.
  • Baño.
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