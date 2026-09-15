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En el día más peligroso de la semana para comercios en Bogotá se registra un robo cada 58 minutos

Más de la mitad de los casos de hurto se concentran en cinco de las 20 localidades en la ciudad.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 15 de 2026
03:14 p. m.
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De los 3.843 casos de hurto a establecimientos comerciales registrados, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, 642 ocurrieron los días martes.

Así lo expuso ante el Concejo de Bogotá la cabildante Diana Diago, con datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, obtenidos a través de un derecho de petición.

Basada en cifras oficiales, Diago advirtió que un promedio de 24,6 casos de hurto a establecimientos de comercio se registraron cada martes. Una situación similar a la registrada los días jueves, cuando llegaron a reportarse 631 casos y los miércoles con 586 reportes.

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Cinco de las 20 localidades concentran más de la mitad de los casos de hurto a comercios:

En su informe, Diago también señaló que cinco de las 20 localidades concentran 55,6% de los casos de hurto registrados en la ciudad.

A la cabeza, se encuentra Suba, con 493 casos en el primer semestre de 2026, seguida de Engativá con 474 casos, Chapinero con 418 casos, Usaquén con 406 casos y Puente Aranda con 345 casos.

“Los comerciantes no solo enfrentan los retos económicos de sacar adelante sus negocios, también deben soportar el flagelo de la delincuencia. El Distrito conoce perfectamente cuáles son los días y las localidades donde más ocurren estos delitos”, insistió la cabildante.

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Los comerciantes en la mira:

Preocupa que, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, en la ciudad se registra un nuevo caso de hurto a establecimientos de comercio los días martes. Un patrón que se mantuvo durante las primeras 26 semanas del año.

En palabras de la concejal, “no podemos seguir permitiendo que quienes generan empleo y dinamizan la economía de Bogotá trabajen con miedo mientras la delincuencia continúa ganando terreno en la ciudad”. E invitó a buscar un nuevo enfoque en su estrategia de seguridad en sectores comerciales.

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