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¿De cuánto es la multa por invadir el carril preferencial de la calle 63, en Bogotá? Ya se aplica

El comparendo podrá aplicarse a quienes utilicen el carril, salvo en las tres excepciones que ha establecido el distrito.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
07:28 a. m.
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Ya inició en Bogotá la imposición de comparendos a conductores que sean sorprendidos invadiendo el carril preferencial de la calle 63, entre carreras 68 y 112.

Bloquear o hacer un mal uso del carril preferencial, ubicado en ambos sentidos de la avenida José Celestino Mutis (calle 63), generará una multa de 633.200 pesos.

Previo a la fase sancionatoria, la ciudad puso en marcha una fase pedagógica, entre el primero y el 20 de septiembre, en la que se brindó orientación a los conductores sobre el funcionamiento del carril preferencial, que irá de la avenida Caracas a la carrera 122.

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¿Por qué implementar un carril preferencial en la avenida calle 63?

La medida permitirá mejorar el flujo de las más de 7.000 personas que se movilizan, a diario, en transporte público, por el sector. En declaraciones entregadas a Noticias RCN, la directora de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, Nathaly Patiño, indicó que:

“El objetivo es claro: que todas las personas que utilizan transporte público mejoren sus tiempos de viaje. Es así como se transporta la mayor parte de las personas”.

E insistió: “Estamos ya en etapa sancionatoria en el carril preferencial de la calle 63, entre avenida Caracas y la 120. Es muy importante recordarles a los conductores el respeto por este carril preferencial, que eviten el estacionamiento y permitan el uso sin interrupciones de los paraderos de transporte público”.

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Excepciones a la medida ¿En qué casos se puede utilizar el carril preferencial de la calle 63?

De acuerdo con la administración distrital, “los vehículos particulares, motocicletas, taxis y vehículos de transporte especial no pueden utilizar” el carril preferencial de la avenida calle 63, “salvo en las situaciones expresamente permitidas”.

El comparendo no podrá aplicarse cuando el conductor vaya a realizar el giro a la derecha, intente ingresar a un predio ubicado sobre el carril derecho y deje o recoja a un pasajero, excepto en los paraderos del SITP.

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