CANAL RCN
Colombia

Así operaba temido cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá: sus métodos causaban zozobra

Este hombre operaba en el Parque de los Hippies y fue la mente de dos asesinatos.

Cabecilla del Tren de Aragua.
Cabecilla del Tren de Aragua. Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
06:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades capturaron en Bogotá a un peligroso cabecilla del Tren de Aragua. Bajo el alias de ‘Luis Maracucho’, generó zozobra en la localidad de Chapinero.

El emporio del Tren de Aragua: bares, discotecas y hasta un hotel donde torturaban y asesinaban en Bogotá
RELACIONADO

El emporio del Tren de Aragua: bares, discotecas y hasta un hotel donde torturaban y asesinaban en Bogotá

A esta persona la estaban buscando por la venta de drogas y estar implicada en dos asesinatos.

Venta de droga y asesinatos: este es su prontuario

El centro de sus operaciones era el Parque de los Hippies, donde comercializaba marihuana, base de coca y tussi. ‘Luis Maracucho’ no actuó solo, sino que tenía una red organizada a su control.

Resulta que sus secuaces aparentaban ser domiciliarios motorizados. Así lograban evadir a las autoridades y vender las sustancias en los puntos que calificaron como estratégicos.

Revelan el método con el que el Tren de Aragua ocultaba el dinero de las extorsiones y venta de droga
RELACIONADO

Revelan el método con el que el Tren de Aragua ocultaba el dinero de las extorsiones y venta de droga

Aparte de esta red, el cabecilla estaba detrás de ordenar extorsiones contra los comerciantes de los alrededores. Han sido tal las amenazas que en febrero y agosto hubo dos asesinatos, cometidos en Villa del Cerro y Pardo Rubio.

Cuando todo estaba dispuesto para capturarlo, este hombre intentó salirse con la suya con un método particular. Al momento de ser requerido por la Policía, presentó documentos falsos en aras de confundir.

Hotel usado para torturar en Bogotá

Sin embargo, fue caso omiso y lo enviaron a la cárcel. Ante la justicia, deberá responder por homicidio, tráfico de estupefacientes, porte de armas y extorsiones.

La caída del cabecilla vino acompañada con la extinción de dominio de un hotel y varios bares en Kennedy y Bosa, los cuales eran usados para coordinar las extorsiones, vender droga, cometer explotación sexual y torturar víctimas.

El hotel se llamaba Los Potrillos y operaba desde 2023. La persona encargada de su administración respondía al nombre de ‘Mizon’, vinculado a Los Maracuchos, un tentáculo del Tren de Aragua.

Con respecto a los otros lugares, se supo que se camuflaban como sindicatos. Al tener esta condición, los criminales podían comercializar las sustancias debajo de cuerdas. A su vez, contribuía en la ejecución de las extorsiones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Misterioso objeto hallado cerca a la zona donde ocurrió el ataque explosivo en Cali: pista clave

Cauca

¿Cuánto costaría la reconstrucción de la estación de Policía afectada por los reciente ataques en Buenos Aires, Cauca?

Transmilenio

Millonario crédito para avanzar con las obras de Transmilenio por la Calle 13

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Teófilo Gutiérrez recomendó a River y Boca una figura del título de Junior de Barranquilla

El veterano delantero aprovechó la celebración de un nuevo título de Junior para decirle a los grandes de argentina que miren a uno de sus compañeros.

Subsidios

Ciudadanos recibirán pago clave de este subsidio a finales del 2025: estas son las fechas

Desde la Secretaría de Integración Social dieron a conocer las fechas del último ciclo de pagos.

Artistas

"Fue una recaída": reconocida actriz y presentadora tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Estados Unidos

Video de la Casa Blanca que promueve las deportaciones masivas con un villancico genera disgusto en redes

EPS

Médicos hacen llamado urgente por falta de medicamentos para pacientes trasplantados: sus vidas corren peligro