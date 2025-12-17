Así operaba temido cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá: sus métodos causaban zozobra

Las autoridades capturaron en Bogotá a un peligroso cabecilla del Tren de Aragua. Bajo el alias de ‘Luis Maracucho’, generó zozobra en la localidad de Chapinero.

A esta persona la estaban buscando por la venta de drogas y estar implicada en dos asesinatos.

Venta de droga y asesinatos: este es su prontuario

El centro de sus operaciones era el Parque de los Hippies, donde comercializaba marihuana, base de coca y tussi. ‘Luis Maracucho’ no actuó solo, sino que tenía una red organizada a su control.

Resulta que sus secuaces aparentaban ser domiciliarios motorizados. Así lograban evadir a las autoridades y vender las sustancias en los puntos que calificaron como estratégicos.

Aparte de esta red, el cabecilla estaba detrás de ordenar extorsiones contra los comerciantes de los alrededores. Han sido tal las amenazas que en febrero y agosto hubo dos asesinatos, cometidos en Villa del Cerro y Pardo Rubio.

Cuando todo estaba dispuesto para capturarlo, este hombre intentó salirse con la suya con un método particular. Al momento de ser requerido por la Policía, presentó documentos falsos en aras de confundir.

Hotel usado para torturar en Bogotá

Sin embargo, fue caso omiso y lo enviaron a la cárcel. Ante la justicia, deberá responder por homicidio, tráfico de estupefacientes, porte de armas y extorsiones.

La caída del cabecilla vino acompañada con la extinción de dominio de un hotel y varios bares en Kennedy y Bosa, los cuales eran usados para coordinar las extorsiones, vender droga, cometer explotación sexual y torturar víctimas.

El hotel se llamaba Los Potrillos y operaba desde 2023. La persona encargada de su administración respondía al nombre de ‘Mizon’, vinculado a Los Maracuchos, un tentáculo del Tren de Aragua.

Con respecto a los otros lugares, se supo que se camuflaban como sindicatos. Al tener esta condición, los criminales podían comercializar las sustancias debajo de cuerdas. A su vez, contribuía en la ejecución de las extorsiones.