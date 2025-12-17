¿Cuánto costaría la reconstrucción de la estación de Policía afectada por los reciente ataques en Buenos Aires, Cauca?

El ataque armado que sacudió a una pequeña población del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, no solo dejó destrucción, miedo y desplazamiento, sino también una crisis institucional.

Con la estación de Policía y el edificio de la alcaldía reducidos a escombros, las autoridades locales comenzaron a dimensionar el impacto económico y el tiempo que tomaría devolverle al municipio su funcionamiento básico.

¿Cuánto costaría la reconstrucción de la estación de Policía afectada por los ataques en Buenos Aires?

La reconstrucción de la estación de Policía y del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Buenos Aires, Cauca, podría costar hasta 20 mil millones de pesos, según confirmó el alcalde Pablo César Peña, tras evaluar los daños ocasionados por el reciente ataque armado que dejó al municipio sin infraestructura institucional para operar.

El mandatario explicó que, ante la magnitud de la destrucción, el municipio ya solicitó formalmente al Ministerio del Interior, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), la financiación para la reconstrucción tanto de la estación policial como del edificio donde funciona la alcaldía.

Solicitar de parte del Ministerio del Interior a través de Fonsecón la reconstrucción de la estación de Policía y del edificio de la alcaldía municipal, del CAM, donde opera la alcaldía, porque hoy no tengo alcaldía para operar.

El alcalde señaló que el ministro del Interior se comprometió con la financiación de ambos proyectos, bajo un esquema de responsabilidades compartidas, y precisó que el proceso no será inmediato.

¿Cuánto tardará reconstruir la alcaldía y la estación de Policía?

De acuerdo con la planeación preliminar, la recuperación total de estas infraestructuras podría extenderse hasta por dos años, debido a los estudios técnicos, diseños y ejecución de las obras.

Peña detalló que el proyecto del CAM se encuentra más avanzado en términos de planeación, mientras que la reconstrucción de la estación de Policía deberá desarrollarse en coordinación directa con la Policía Nacional, debido a los requerimientos técnicos y de seguridad que exige una infraestructura de este tipo.

La dimensión del daño se explica por la violencia del ataque que sufrió esta población de cerca de 3.000 habitantes, atribuida a disidencias de las Farc, pues la ofensiva comenzó alrededor de las seis de la mañana y se prolongó por más de siete horas, tiempo durante el cual se escucharon ráfagas de fusil y explosiones.

Durante el hostigamiento, 17 policías resistieron el asedio de más de 100 hombres armados, quienes además bloquearon las vías de acceso al municipio para impedir la llegada de refuerzos. Al finalizar el ataque, el balance fue devastador: el pueblo quedó sin estación de Policía, sin sede bancaria, sin casa de justicia y con al menos cinco viviendas completamente destruidas.