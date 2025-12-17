El emporio del Tren de Aragua: bares, discotecas y hasta un hotel donde torturaban y asesinaban en Bogotá

Una investigación de 24 meses culminó con la incautación de siete propiedades vinculadas al Tren de Aragua, en Bogotá. Se trataría de inmuebles desde los cuales esta organización criminal venezolana operaba actividades de extorsión, tortura y homicidio.

El operativo que permitió la extinción de dominio de seis bares y un hotel avaluados en cerca de 8.000 millones de pesos, se llevó a cabo tras el asesinato de un mesero en la localidad de Bosa.

La investigación reveló que el Tren de Aragua utilizaba estos y otros inmuebles para cometer delitos asociados a la extorsión y al homicidio en la ciudad. En su interior funcionaban bares y hoteles clandestinos que servían como fachada para actividades ilícitas.

Una víctima de tortura destapó el aterrador emporio del Tren de Aragua

El caso que desencadenó la operación ocurrió cuando una víctima fue llevada a uno de estos inmuebles, ubicado en Llano Grande, Kennedy, así lo confirmó el coronel Edgar Correa, director del Gaula Nacional:

Esta persona llega a este inmueble, empieza a ser torturado, el familiar empieza a recibir videos de esa tortura y le exigen un dinero y esta persona hace dos consignaciones.

Las autoridades identificaron una compleja red criminal operando desde estas propiedades: "Aquí lo que hay es una estructura integradora de crimen y en esa estructura integradora de crimen le pedimos, señor alcalde, a la Fiscalía General de la Nación que incluya desde los que representan legalmente esos sindicatos hasta quienes aquí trabajan observando la tortura y asesinato de personas", indicó el secretario de Seguridad de bogotá, César Restrepo.

Incautaron los bares y hoteles del Tren de Aragua donde toruraban y asesinaban

Los inmuebles incautados funcionaban como centros de múltiples actividades delictivas. En estos sitios, la distribución de droga, comercialización de armas, explosivos y utilización de menores de edad para cometer actos criminales eran frecuentes, según determinaron las autoridades durante los dos años de seguimiento.

La extinción de dominio se realizó en cumplimiento de una acción legal, privando así al Tren de Aragua de infraestructura valorada en miles de millones de pesos y desarticulando parte importante de su operación en Bogotá.

Las autoridades continúan investigando a todas las personas vinculadas con estos establecimientos, desde sus representantes legales hasta quienes trabajaban en ellos y tenían conocimiento de las actividades criminales.